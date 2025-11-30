https://1prime.ru/20251130/ssha-865076352.html

США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро

США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро - 30.11.2025, ПРАЙМ

США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро

США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T22:21+0300

2025-11-30T22:21+0300

2025-11-30T22:21+0300

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

николас мадуро

хайсам аль-гайс

дональд трамп

опек

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864697303_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b99cf13d62a65688b0f2b05547730877.jpg

МЕХИКО, 30 ноя - ПРАЙМ. США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письме на имя генсекретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса. "Венесуэла официально заявляет перед ОПЕК и механизмом ОПЕК+, что правительство Соединённых Штатов Америки намеревается завладеть обширными запасами нефти Венесуэлы - крупнейшими на планете - посредством применения смертоносной военной силы против территории, народа и институтов страны. Это намерение не только противоречит положениям, регулирующим мирное сосуществование между нациями, но также ставит под серьёзную угрозу стабильность венесуэльской нефтедобычи и международного рынка", - говорится в письме, копию которого опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Венесуэльский лидер отметил в письме, что с середины августа президент США Дональд Трамп проводит "кампанию преследования и угроз" против Боливарианской Республики, что ставит под угрозу мир, безопасность и региональную и международную стабильность. По его словам, Вашингтон развернул в Карибском регионе не менее 14 военных кораблей и до 15 тысяч военнослужащих, а также нанес свыше двадцати ударов по малым судам, совершив более 80 внесудебных казней. Он добавил, что американские власти постоянно и последовательно угрожают применением силы, нарушая Устав ООН и нормы международного права. "Миру хорошо известен ущерб, который понесли другие нефтедобывающие страны в результате военных интервенций Соединённых Штатов Америки и их союзников. Венесуэла останется твёрдой в защите своих природных энергетических ресурсов и не поддастся никакому виду шантажа или угроз", - подчеркнул Мадуро. В заключение венесуэльский лидер призвал генерального секретаря и членов ОПЕК и ОПЕК+ способствовать прекращению агрессии США, которая "формируется всё отчетливее и серьёзно угрожает равновесию международного энергетического рынка - как для стран-производителей, так и для стран-потребителей".

https://1prime.ru/20251120/venesuela-864773025.html

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, хайсам аль-гайс, дональд трамп, опек, оон, в мире