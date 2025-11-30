Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро - 30.11.2025, ПРАЙМ
МЕХИКО, 30 ноя - ПРАЙМ. США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письме на имя генсекретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса. "Венесуэла официально заявляет перед ОПЕК и механизмом ОПЕК+, что правительство Соединённых Штатов Америки намеревается завладеть обширными запасами нефти Венесуэлы - крупнейшими на планете - посредством применения смертоносной военной силы против территории, народа и институтов страны. Это намерение не только противоречит положениям, регулирующим мирное сосуществование между нациями, но также ставит под серьёзную угрозу стабильность венесуэльской нефтедобычи и международного рынка", - говорится в письме, копию которого опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Венесуэльский лидер отметил в письме, что с середины августа президент США Дональд Трамп проводит "кампанию преследования и угроз" против Боливарианской Республики, что ставит под угрозу мир, безопасность и региональную и международную стабильность. По его словам, Вашингтон развернул в Карибском регионе не менее 14 военных кораблей и до 15 тысяч военнослужащих, а также нанес свыше двадцати ударов по малым судам, совершив более 80 внесудебных казней. Он добавил, что американские власти постоянно и последовательно угрожают применением силы, нарушая Устав ООН и нормы международного права. "Миру хорошо известен ущерб, который понесли другие нефтедобывающие страны в результате военных интервенций Соединённых Штатов Америки и их союзников. Венесуэла останется твёрдой в защите своих природных энергетических ресурсов и не поддастся никакому виду шантажа или угроз", - подчеркнул Мадуро. В заключение венесуэльский лидер призвал генерального секретаря и членов ОПЕК и ОПЕК+ способствовать прекращению агрессии США, которая "формируется всё отчетливее и серьёзно угрожает равновесию международного энергетического рынка - как для стран-производителей, так и для стран-потребителей".
22:21 30.11.2025
 
МЕХИКО, 30 ноя - ПРАЙМ. США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письме на имя генсекретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.
"Венесуэла официально заявляет перед ОПЕК и механизмом ОПЕК+, что правительство Соединённых Штатов Америки намеревается завладеть обширными запасами нефти Венесуэлы - крупнейшими на планете - посредством применения смертоносной военной силы против территории, народа и институтов страны. Это намерение не только противоречит положениям, регулирующим мирное сосуществование между нациями, но также ставит под серьёзную угрозу стабильность венесуэльской нефтедобычи и международного рынка", - говорится в письме, копию которого опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Венесуэльский лидер отметил в письме, что с середины августа президент США Дональд Трамп проводит "кампанию преследования и угроз" против Боливарианской Республики, что ставит под угрозу мир, безопасность и региональную и международную стабильность. По его словам, Вашингтон развернул в Карибском регионе не менее 14 военных кораблей и до 15 тысяч военнослужащих, а также нанес свыше двадцати ударов по малым судам, совершив более 80 внесудебных казней. Он добавил, что американские власти постоянно и последовательно угрожают применением силы, нарушая Устав ООН и нормы международного права.
"Миру хорошо известен ущерб, который понесли другие нефтедобывающие страны в результате военных интервенций Соединённых Штатов Америки и их союзников. Венесуэла останется твёрдой в защите своих природных энергетических ресурсов и не поддастся никакому виду шантажа или угроз", - подчеркнул Мадуро.
В заключение венесуэльский лидер призвал генерального секретаря и членов ОПЕК и ОПЕК+ способствовать прекращению агрессии США, которая "формируется всё отчетливее и серьёзно угрожает равновесию международного энергетического рынка - как для стран-производителей, так и для стран-потребителей".
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией
20 ноября, 23:08
 
