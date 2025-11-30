https://1prime.ru/20251130/ukraina-865074834.html

Вашингтон и Киев обсудят вопрос выборов на Украине, пишет WSJ

Вашингтон и Киев обсудят вопрос выборов на Украине, пишет WSJ - 30.11.2025, ПРАЙМ

Вашингтон и Киев обсудят вопрос выборов на Украине, пишет WSJ

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде включают вопрос графика выборов на Украине и возможность обмена территориями, сообщает издание Wall Street Journal | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T20:58+0300

2025-11-30T20:58+0300

2025-11-30T20:58+0300

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

совбез

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Переговоры делегаций США и Украины во Флориде включают вопрос графика выборов на Украине и возможность обмена территориями, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. "По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом", - пишет издание. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251130/belgiya-865074014.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, совбез, в мире