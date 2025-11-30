Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседания ОПЕК+ и встречи с ограничениями добычи пройдут 30 ноября - 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Заседания ОПЕК, мониторингового комитета и всех глав ОПЕК+, а также встреча восьми участников с добровольными ограничениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Казахстана, Алжира, Кувейта и Омана - пройдут 30 ноября. Сначала, в 16.00 мск (14.00 по Вене), встретятся страны, входящие в ОПЕК. Затем проведет заседание мониторинговый комитет ОПЕК+, после чего общую нефтяную политику обсудят все главы альянса. Последними соберутся страны "восьмерки". Восемь участников в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках отхода от сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в январе, их предел нефтедобычи сократится в месячном выражении на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки. Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, отходе от них. Во вторник источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку мощностей добычи нефти. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это тот объем, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
00:15 30.11.2025
 
