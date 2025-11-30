"Подступят к Киеву: на Западе ожидают устранения Зеленского
Аналитик Меркурис: удар по Ермаку свидетельствует о скором коллапсе Украины
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. На Украине набирает обороты коррупционный скандал, который лишь отражает более глубокую политическую эрозию, которая приведет к свержению Зеленского и тотальному успеху российской армии, заявил по мнению британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Это (последствия коррупционного скандала. — Прим. ред.) — не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина. Во-первых, уход Ермака может быть добровольным, способом личного побега с политической арены. <…> Ермак, возможно, начал беспокоиться о том, что русские вскоре подступят к Киеву, из-за чего не захотел оставаться там и воспользовался этим способом уйти", — сказал он.
Эксперт считает, что конфликт внутри элиты усилился на фоне успехов российской армии и стремления США к мирному решению.
"Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл", — добавил Меркурис.
По словам аналитика, комбинация этих причин заставляет украинцев рассмотреть возможность свержения их лидера, который довел страну до катастрофы.
"Я прекрасно понимаю, что в этих условиях люди на Украине начнут говорить: "Сейчас самое время нанести удар, начать действовать против Зеленского". <…> Повторюсь, это симптом краха. Ничего этого не произошло бы, если бы мы не были свидетелями катастрофической ситуации и если бы русские не наступали…" — резюмирует он.
Зеленский в пятницу сообщил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. До этого момента сообщалось о проведении обысков у Ермака в рамках расследования. Однако, по информации НАБУ, предъявление обвинений не произошло.