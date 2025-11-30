"Может быть завершено?" Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском
Азаров усомнился в возможности урегулировать конфликт на Украине при участии Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США, в отличие от европейских лидеров, стремятся к мирному урегулированию конфликта, однако участие в переговорном процессе Владимира Зеленского вызывает сомнения.
"Они (европейские лидеры — Прим. ред.) за продолжение военного конфликта! То есть они делают все, чтобы остался Зеленский. Раз Зеленский остается, значит, конфликт продолжается. Американцы, напротив, настроены на завершение конфликта. Поэтому они нажимают на Зеленского, чтобы он соглашался со всеми условиями и шел к завершению конфликта", — написал он в Telegram.
Политик также задался вопросом: "Каким образом с участием Зеленского может это все быть завершено?"
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешнее украинское "руководство" неблагодарным, использовав это слово в кавычках. Трамп не уточнил, что именно он имел в виду: усилия по урегулированию конфликта или поддержку Киева.
Президентские выборы на Украине, назначенные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. Срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, однако Киев настаивает на его легитимности до избрания нового лидера страны.
Президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности всей украинской власти из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский лидер подчеркнул, что переговоры со стороны Киева может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы должна только легитимная власть.