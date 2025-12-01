https://1prime.ru/20251201/bezrabotitsa-865028466.html

"С вещами на выход": в ЕС пошли на крайние меры

Из-за сложных экономических условий многие европейские компании сокращают персонал. Грядет бум безработных. Чем это обернется для экономики ЕС —в материале... | 01.12.2025, ПРАЙМ

мнения аналитиков

МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Из-за сложных экономических условий многие европейские компании сокращают персонал. Грядет бум безработных. Чем это обернется для экономики ЕС —в материале "Прайм".Больше не нужныСписок опубликовало агентство Reuters. Там немецкие (Daimler Truck, Bosch, Continental,) и французские (Renault) производители автомобилей и автозапчастей, австрийская нефтегазовая OMV, швейцарская продуктовая Nestle и другие.Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group, собирается к 2030-му уволить пять тысяч сотрудников.В III квартале чистая прибыль концерна упала на 27% в годовом выражении, выручка — на 13%.Bosch планирует отправить в свободное плавание до 2030-го 13 тысяч человек. Там дефицит бюджета на 2,9 миллиарда долларов из-за слабого спроса и сильной конкуренции.По некоторым данным, производитель шин Continental сократит 1,5 тысячи рабочих мест, Renault — три тысячи, OMV — две.В Nestle к 2027 году уволят 16 тысяч. Хотя с января по сентябрь компания продемонстрировала рост операционных показателей, трудности из-за низкого спроса в Китае и "неблагоприятных обменных курсов" никуда не делись, пишет швейцарская газета Blick.ПричиныПрежде всего — отказ от российского газа. Энергоносители для Европы стали дорогими, выросли издержки в энергетике, машиностроении, химической и других отраслях. Стоимость конечной продукции увеличилась. Результат —снижение конкурентоспособности, падение спроса и доходов."Так же и в других отраслях, даже если там нет существенного роста издержек, поскольку экономика отличается системными свойствами", — говорит экономист Андрей Бархота.В октябре о снижении конкурентоспособности сообщили 36,6% немецких промышленных предприятий. Они явно проигрывают компаниям не из ЕС.Экс-глава ЕЦБ Марио Драги отмечал: СПГ стоит в Европе на 60–90% дороже, чем в США. Плюс расходы на логистику и регазификацию.Негативно повлияла и политика зеленых. В Германии, например, закрыли атомные электростанции. При этом Берлин еще и отказался от российского газа, то есть лишил страну самых дешевых и надежных источников энергии. И сейчас возвращается к дорогому и неэкологичному углю, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Сказались и американские пошлины — 15%. Европейские компании переносят производство за океан, чтобы избежать этого, добавляет доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.О планах открыть первый завод в США сообщали в Audi."ЕС благодаря евробюрократам не смог воспользоваться стандартной практикой и помочь бизнесу дотациями, потому что все ресурсы направлялись на украинскую авантюру", — подчеркивает Зайнуллин.Улучшить положение способны программы по содействию потреблению и привлечению инвестиций, но с учетом бюджетных проблем реализовать это очень сложно, уточняет Бондаренко.Ворох проблемПо данным Евростата, в сентябре в ЕС было 13,246 миллиона безработных (на 63 тысячи больше, чем в августе). По сравнению с сентябрем 2024-го прибавка — в 227 тысяч.Рост безработицы в странах ЕС, во-первых, чреват усилением экономического давления. Если меньше трудоустроенных, значит, меньше потребление, спрос — и компании меньше инвестируют, объясняет Бондаренко."Во-вторых, возможно усугубление внутриполитических проблем, поскольку безработица — значимый риск для правительства из-за недовольств электората", — добавляет он.Нагрузка на бюджеты усиливается, общее финансовое состояние государств ухудшается, говорит, в свою очередь, Бархота. В среднесрочной перспективе это создает условия для смены политической парадигмы и усиления популярности правоцентристских партий с фокусом на прагматичный подход.

