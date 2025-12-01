Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США
2025-12-01T05:46+0300
2025-12-01T05:46+0300
АНКАРА, 1 дек — ПРАЙМ. Экономика ЕС понесла серьёзные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, поэтому Брюссель не способен больше финансировать Украину без поддержки США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Ранее экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по теории международных отношений Дьёрдь Варга заявил РИА Новости, что Европа теряет влияние в мире, подчиняя всю политику украинскому конфликту. По словам Латифоглу, ЕС уже не может самостоятельно финансировать войну на Украине без поддержки США. "Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь", — подчеркнул эксперт. Собеседник РИА Новости также отметил, что завершение конфликта на Украине близко. По его оценке, попытки украинского руководства затянуть переговоры теряют смысл. "Турция играет и будет играть активную роль в убеждении Украины. Вероятно, в ближайшее время в Стамбуле снова состоятся встречи", — добавил Латифоглу. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
05:46 01.12.2025
 
Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США

Аналитик Латифоглу: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США

АНКАРА, 1 дек — ПРАЙМ. Экономика ЕС понесла серьёзные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, поэтому Брюссель не способен больше финансировать Украину без поддержки США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
Ранее экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по теории международных отношений Дьёрдь Варга заявил РИА Новости, что Европа теряет влияние в мире, подчиняя всю политику украинскому конфликту.
По словам Латифоглу, ЕС уже не может самостоятельно финансировать войну на Украине без поддержки США.
"Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь", — подчеркнул эксперт.
Собеседник РИА Новости также отметил, что завершение конфликта на Украине близко.
По его оценке, попытки украинского руководства затянуть переговоры теряют смысл.
"Турция играет и будет играть активную роль в убеждении Украины. Вероятно, в ближайшее время в Стамбуле снова состоятся встречи", — добавил Латифоглу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
Заголовок открываемого материала