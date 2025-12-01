https://1prime.ru/20251201/es-865082456.html

Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США

Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США - 01.12.2025, ПРАЙМ

Аналитик: ЕС не может больше финансировать Украину без поддержки США

Экономика ЕС понесла серьёзные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, поэтому Брюссель не способен больше финансировать... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T05:46+0300

2025-12-01T05:46+0300

2025-12-01T05:46+0300

мировая экономика

экономика

газ

украина

сша

рф

владимир путин

дмитрий песков

ес

обсе

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865082456.jpg?1764557219

АНКАРА, 1 дек — ПРАЙМ. Экономика ЕС понесла серьёзные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, поэтому Брюссель не способен больше финансировать Украину без поддержки США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Ранее экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по теории международных отношений Дьёрдь Варга заявил РИА Новости, что Европа теряет влияние в мире, подчиняя всю политику украинскому конфликту. По словам Латифоглу, ЕС уже не может самостоятельно финансировать войну на Украине без поддержки США. "Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь", — подчеркнул эксперт. Собеседник РИА Новости также отметил, что завершение конфликта на Украине близко. По его оценке, попытки украинского руководства затянуть переговоры теряют смысл. "Турция играет и будет играть активную роль в убеждении Украины. Вероятно, в ближайшее время в Стамбуле снова состоятся встречи", — добавил Латифоглу. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, украина, сша, рф, владимир путин, дмитрий песков, ес, обсе, совбез