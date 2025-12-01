https://1prime.ru/20251201/investitsii-865106874.html

Nippon Steel не меняет планов по инвестициям в U.S. Steel

экономика

бизнес

сша

япония

джо байден

дональд трамп

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Сталелитейная Nippon Steel считает временными слабые финансовые показатели принадлежащей ей U.S. Steel, по-прежнему намерена инвестировать в американскую компанию 11 миллиардов долларов, заявил вице-председатель совета директоров японской компании Такахиро Мори. Согласно отчетности, чистый убыток, приходящийся на акционеров U.S. Steel, составил 1,25 миллиарда долларов после прибыли в 473 миллиона годом ранее. По итогам третьего квартала чистая прибыль U.S. Steel сократилась на 16% - до 100 миллионов долларов. "Несмотря на недавние слабые показатели, наши планы не претерпели значительных изменений с момента приобретения. Капиталовложения в размере 11 миллиардов долларов направлены на решения проблем в областях с высокими переменными затратами… Наш предыдущий прогноз базовой прибыли … в размере около 250 миллиардов иен к 2028 году останется в основном неизменным", - цитирует вице-председатель совета директоров Nippon Steel агентство Рейтер. В августе Мори заявлял, что Nippon Steel рассчитывает увеличить прибыль U.S. Steel за счет инвестиций в 11 миллиардов долларов, а также передачи технологий и расширения производства. Он также отметил, что неопределенность в отношении импортных пошлин и денежно-кредитной политики США привели к неожиданному падению цен на сталь в стране, что повлияло на прибыль U.S. Steel. Также на показатели компании оказал влияние взрыв на заводе Clairton Coke Works. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. В июне текущего года Белый дом опубликовал указ, согласно которому американский президент Дональд Трамп допустил сделку между Nippon Steel и U.S Steel при условии устранения рисков национальной безопасности, которые может нести в себе подобное соглашение. Позднее компании заявили о закрытии сделки по слиянию.

