https://1prime.ru/20251201/japonija-865082728.html
Япония внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил Кихара
Япония внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил Кихара - 01.12.2025, ПРАЙМ
Япония внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил Кихара
Япония с большим интересом внимательно следит за переговорами вокруг Украины, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь правительства Японии... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T06:05+0300
2025-12-01T06:05+0300
2025-12-01T06:05+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
сша
рф
владимир путин
дмитрий песков
совбез
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865082728.jpg?1764558309
ТОКИО, 1 дек – ПРАЙМ. Япония с большим интересом внимательно следит за переговорами вокруг Украины, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
"Нам известно, что идут согласования с тем, чтобы вскоре провести переговоры между США и Россией, наша страна с большим интересом внимательно следит за этим", - сказал Кихара.
От имени правительства он высказался за скорейшее установление мира на Украине.
"Желания Украины должны быть по максимуму уважаемы для будущего Украины, мы считаем, что должны поддерживать Украину. Сейчас в мировом сообществе ведутся разные дискуссии, и я считаю невозможным делать прогнозы, поэтому воздержусь от дальнейших деталей", - сказал Кихара.
В воскресенье во Флориде состоялись переговоры украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, дмитрий песков, совбез, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совбез, ВС РФ
Япония внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил Кихара
Кихара: Япония с большим интересом следит за переговорами вокруг Украины
ТОКИО, 1 дек – ПРАЙМ. Япония с большим интересом внимательно следит за переговорами вокруг Украины, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
"Нам известно, что идут согласования с тем, чтобы вскоре провести переговоры между США и Россией, наша страна с большим интересом внимательно следит за этим", - сказал Кихара.
От имени правительства он высказался за скорейшее установление мира на Украине.
"Желания Украины должны быть по максимуму уважаемы для будущего Украины, мы считаем, что должны поддерживать Украину. Сейчас в мировом сообществе ведутся разные дискуссии, и я считаю невозможным делать прогнозы, поэтому воздержусь от дальнейших деталей", - сказал Кихара.
В воскресенье во Флориде состоялись переговоры украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.