Япония внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил Кихара

2025-12-01T06:05+0300

ТОКИО, 1 дек – ПРАЙМ. Япония с большим интересом внимательно следит за переговорами вокруг Украины, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара. "Нам известно, что идут согласования с тем, чтобы вскоре провести переговоры между США и Россией, наша страна с большим интересом внимательно следит за этим", - сказал Кихара. От имени правительства он высказался за скорейшее установление мира на Украине. "Желания Украины должны быть по максимуму уважаемы для будущего Украины, мы считаем, что должны поддерживать Украину. Сейчас в мировом сообществе ведутся разные дискуссии, и я считаю невозможным делать прогнозы, поэтому воздержусь от дальнейших деталей", - сказал Кихара. В воскресенье во Флориде состоялись переговоры украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

