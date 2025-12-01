https://1prime.ru/20251201/kiev-865079834.html

СМИ: Киев стоит за атаками дронов на два танкера у побережья Турции

2025-12-01T00:39+0300

энергетика

нефть

экономика

турция

черное море

киев

мария захарова

мид

мид рф

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. "Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции", - пишет издание. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

2025

