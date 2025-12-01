https://1prime.ru/20251201/makron-865094079.html
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T12:36+0300
2025-12-01T12:36+0300
2025-12-01T13:06+0300
общество
россия
европа
франция
москва
владимир путин
эммануэль макрон
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы."Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — так он прокомментировал слова российского лидера.На прошлой неделе российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о намерении Москвы якобы напасть на Европу выглядят нелепо, и подчеркнул, что европейские лидеры, делая такие заявления, либо поддерживают интересы оборонных отраслей и частных компаний, либо пытаются улучшить свои внутренние рейтинги.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активизирует свои программы, заявляя о сдерживании российской агрессии. В Москве неоднократно выражали беспокойство увеличением сил альянса в Европе. МИД заявлял, что Москва остаётся открытой к диалогу с этим военно-политическим блоком на равной основе, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865091851.html
https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865087873.html
европа
франция
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, европа, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон, нато, мид
Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина
Филиппо высмеял Макрона после заявления Путина об угрозе России для Европы