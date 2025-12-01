Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина - 01.12.2025
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина
2025-12-01T12:36+0300
2025-12-01T13:06+0300
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы."Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — так он прокомментировал слова российского лидера.На прошлой неделе российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о намерении Москвы якобы напасть на Европу выглядят нелепо, и подчеркнул, что европейские лидеры, делая такие заявления, либо поддерживают интересы оборонных отраслей и частных компаний, либо пытаются улучшить свои внутренние рейтинги.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активизирует свои программы, заявляя о сдерживании российской агрессии. В Москве неоднократно выражали беспокойство увеличением сил альянса в Европе. МИД заявлял, что Москва остаётся открытой к диалогу с этим военно-политическим блоком на равной основе, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.
общество, россия, европа, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон, нато, мид
Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД
12:36 01.12.2025 (обновлено: 13:06 01.12.2025)
 
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина

Филиппо высмеял Макрона после заявления Путина об угрозе России для Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы.
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — так он прокомментировал слова российского лидера.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
11:25
На прошлой неделе российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о намерении Москвы якобы напасть на Европу выглядят нелепо, и подчеркнул, что европейские лидеры, делая такие заявления, либо поддерживают интересы оборонных отраслей и частных компаний, либо пытаются улучшить свои внутренние рейтинги.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активизирует свои программы, заявляя о сдерживании российской агрессии. В Москве неоднократно выражали беспокойство увеличением сил альянса в Европе. МИД заявлял, что Москва остаётся открытой к диалогу с этим военно-политическим блоком на равной основе, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании
09:48
 
Общество РОССИЯ ЕВРОПА ФРАНЦИЯ МОСКВА Владимир Путин Эммануэль Макрон НАТО МИД
 
 
