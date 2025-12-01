https://1prime.ru/20251201/makron-865094079.html

"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина

"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина - 01.12.2025, ПРАЙМ

"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T12:36+0300

2025-12-01T12:36+0300

2025-12-01T13:06+0300

общество

россия

европа

франция

москва

владимир путин

эммануэль макрон

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X после заявлений Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы."Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — так он прокомментировал слова российского лидера.На прошлой неделе российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о намерении Москвы якобы напасть на Европу выглядят нелепо, и подчеркнул, что европейские лидеры, делая такие заявления, либо поддерживают интересы оборонных отраслей и частных компаний, либо пытаются улучшить свои внутренние рейтинги.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активизирует свои программы, заявляя о сдерживании российской агрессии. В Москве неоднократно выражали беспокойство увеличением сил альянса в Европе. МИД заявлял, что Москва остаётся открытой к диалогу с этим военно-политическим блоком на равной основе, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.

https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865091851.html

https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865087873.html

европа

франция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, европа, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон, нато, мид