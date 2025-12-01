Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/moldaviya-865086564.html
Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ
Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ
Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:28+0300
2025-12-01T09:28+0300
мировая экономика
молдавия
запад
москва
майя санду
игорь додон
дмитрий песков
снг
ес
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg
КИШИНЁВ, 1 дек - ПРАЙМ. Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических возможностей, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255. "Мы должны развивать отношения и с Европейским союзом, и со странами СНГ. Мы это делали, когда я был премьер-министром: вели переговоры о свободной торговле с ЕС и одновременно подписали соглашение о свободной зоне со странами СНГ. Тогда у Молдовы был баланс, были нормальные отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы тогда исходили из одного, что нужно действовать в интересах своих граждан, а не в интересах других стран. Сегодня же всё наоборот - решения принимаются так, будто наша цель - соответствовать ожиданиям внешних структур, а не собственных людей. Такая внешняя политика лишает страну экономических возможностей и приводит к изоляции", — сказал Филат. По словам экс-премьера, курс президента Майи Санду привёл к тому, что страна утратила собственное видение развития и стала объектом внешних геополитических игр. "Нынешняя власть не понимает, что, вступая в любую интеграцию, не следует изолироваться от соседей и партнёров. После войн наступает мир. Нужно думать о будущем, о свободном движении граждан и товаров от Лиссабона до Владивостока, а не создавать новые стены. Неспособность понимать это - и есть причина нынешней изоляции Молдавии", - пояснил Филат. Филат также отметил, что без восстановления внешнеполитического баланса страна не сможет выйти из экономического и социального кризиса. "Мы должны оставаться суверенным государством и принимать решения, которые отвечают интересам Республики Молдова. Никакое внешнее давление не должно определять наше будущее", - подчеркнул экс-премьер. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
молдавия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_bcda51fa7188d830ae2e523374406ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, молдавия, запад, москва, майя санду, игорь додон, дмитрий песков, снг, ес, еаэс
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Майя Санду, Игорь Додон, Дмитрий Песков, СНГ, ЕС, ЕАЭС
09:28 01.12.2025
 
Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ

Экс-премьер Филат: разрыв сотрудничества с СНГ лишает Молдавию экономических возможностей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЁВ, 1 дек - ПРАЙМ. Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических возможностей, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
"Мы должны развивать отношения и с Европейским союзом, и со странами СНГ. Мы это делали, когда я был премьер-министром: вели переговоры о свободной торговле с ЕС и одновременно подписали соглашение о свободной зоне со странами СНГ. Тогда у Молдовы был баланс, были нормальные отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы тогда исходили из одного, что нужно действовать в интересах своих граждан, а не в интересах других стран. Сегодня же всё наоборот - решения принимаются так, будто наша цель - соответствовать ожиданиям внешних структур, а не собственных людей. Такая внешняя политика лишает страну экономических возможностей и приводит к изоляции", — сказал Филат.
По словам экс-премьера, курс президента Майи Санду привёл к тому, что страна утратила собственное видение развития и стала объектом внешних геополитических игр. "Нынешняя власть не понимает, что, вступая в любую интеграцию, не следует изолироваться от соседей и партнёров. После войн наступает мир. Нужно думать о будущем, о свободном движении граждан и товаров от Лиссабона до Владивостока, а не создавать новые стены. Неспособность понимать это - и есть причина нынешней изоляции Молдавии", - пояснил Филат.
Филат также отметил, что без восстановления внешнеполитического баланса страна не сможет выйти из экономического и социального кризиса. "Мы должны оставаться суверенным государством и принимать решения, которые отвечают интересам Республики Молдова. Никакое внешнее давление не должно определять наше будущее", - подчеркнул экс-премьер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯЗАПАДМОСКВАМайя СандуИгорь ДодонДмитрий ПесковСНГЕСЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала