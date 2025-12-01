https://1prime.ru/20251201/moldaviya-865086564.html

Экс-премьер Молдавии предупредил об опасности разрыва сотрудничества с СНГ

КИШИНЁВ, 1 дек - ПРАЙМ. Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических возможностей, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255. "Мы должны развивать отношения и с Европейским союзом, и со странами СНГ. Мы это делали, когда я был премьер-министром: вели переговоры о свободной торговле с ЕС и одновременно подписали соглашение о свободной зоне со странами СНГ. Тогда у Молдовы был баланс, были нормальные отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы тогда исходили из одного, что нужно действовать в интересах своих граждан, а не в интересах других стран. Сегодня же всё наоборот - решения принимаются так, будто наша цель - соответствовать ожиданиям внешних структур, а не собственных людей. Такая внешняя политика лишает страну экономических возможностей и приводит к изоляции", — сказал Филат. По словам экс-премьера, курс президента Майи Санду привёл к тому, что страна утратила собственное видение развития и стала объектом внешних геополитических игр. "Нынешняя власть не понимает, что, вступая в любую интеграцию, не следует изолироваться от соседей и партнёров. После войн наступает мир. Нужно думать о будущем, о свободном движении граждан и товаров от Лиссабона до Владивостока, а не создавать новые стены. Неспособность понимать это - и есть причина нынешней изоляции Молдавии", - пояснил Филат. Филат также отметил, что без восстановления внешнеполитического баланса страна не сможет выйти из экономического и социального кризиса. "Мы должны оставаться суверенным государством и принимать решения, которые отвечают интересам Республики Молдова. Никакое внешнее давление не должно определять наше будущее", - подчеркнул экс-премьер. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

