Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/neft-865084629.html
Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+
Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+
Нефть начинает зиму ростом котировок после того, как "восьмерка" ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить в первом квартале следующего года паузу в увеличении... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T08:22+0300
2025-12-01T08:22+0300
нефть
рынок
оаэ
сингапур
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Нефть начинает зиму ростом котировок после того, как "восьмерка" ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить в первом квартале следующего года паузу в увеличении добычи, а рынок оценивает геополитические риски, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.53 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,72%, до 63,45 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,62 доллара за баррель. "На данный момент геополитика и дисциплина ОПЕК+ выглядят скорее как силы, пытающиеся не дать нефти провалиться сильнее, чем как стимулы для устойчивого роста цен", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В минувшее воскресенье главы всех делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие квоты до конца 2026 года. Кроме того, восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, ОАЭ, Алжир и Оман - подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года: предельный уровень добычи в январе-марте останется на уровне декабря 2025 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ. Кроме того, для "восьмерки" стран действуют добровольные ограничения, из которых они выходят с апреля.
оаэ
сингапур
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, оаэ, сингапур, саудовская аравия, опек
Нефть, Рынок, ОАЭ, СИНГАПУР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
08:22 01.12.2025
 
Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+

Нефть дорожает после подтверждения ОПЕК+ сохранения паузы в увеличении добычи

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Нефть начинает зиму ростом котировок после того, как "восьмерка" ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить в первом квартале следующего года паузу в увеличении добычи, а рынок оценивает геополитические риски, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.53 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,72%, до 63,45 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,62 доллара за баррель.
"На данный момент геополитика и дисциплина ОПЕК+ выглядят скорее как силы, пытающиеся не дать нефти провалиться сильнее, чем как стимулы для устойчивого роста цен", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
В минувшее воскресенье главы всех делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие квоты до конца 2026 года. Кроме того, восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, ОАЭ, Алжир и Оман - подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года: предельный уровень добычи в январе-марте останется на уровне декабря 2025 года.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ. Кроме того, для "восьмерки" стран действуют добровольные ограничения, из которых они выходят с апреля.
 
НефтьРынокОАЭСИНГАПУРСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала