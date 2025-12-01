https://1prime.ru/20251201/neft-865084629.html

Нефть дорожает на фоне итогов встречи ОПЕК+

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Нефть начинает зиму ростом котировок после того, как "восьмерка" ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить в первом квартале следующего года паузу в увеличении добычи, а рынок оценивает геополитические риски, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.53 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,72%, до 63,45 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,62 доллара за баррель. "На данный момент геополитика и дисциплина ОПЕК+ выглядят скорее как силы, пытающиеся не дать нефти провалиться сильнее, чем как стимулы для устойчивого роста цен", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В минувшее воскресенье главы всех делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие квоты до конца 2026 года. Кроме того, восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, ОАЭ, Алжир и Оман - подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года: предельный уровень добычи в январе-марте останется на уровне декабря 2025 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ. Кроме того, для "восьмерки" стран действуют добровольные ограничения, из которых они выходят с апреля.

