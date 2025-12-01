Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/neft-865099987.html
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+
Мировые цены на нефть на первых торгах зимы продолжают заметно дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне, но чуть сбавили темпы роста по сравнению... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T14:50+0300
2025-12-01T17:01+0300
нефть
торги
венесуэла
сша
дональд трамп
опек
rystad energy
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на первых торгах зимы продолжают заметно дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне, но чуть сбавили темпы роста по сравнению с утром - до 1%, поскольку этот фактор, возможно, поначалу был несколько переоценён, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,19% относительно предыдущего закрытия, до 63,12 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 59,25 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в основном на 1,7%, а максимально в ходе торгов рост цен превышал 2,3%. В воскресенье ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря. "Группа признает, что настроения на рынке неустойчивы и что даже символические ошибки могут вызвать чрезмерную реакцию цен... Сохранение возможности выбора, а не принятие обязательств... позволяет ОПЕК+ быстро реагировать в случае ухудшения условий или неожиданного сокращения поставок", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Rystad Energy. Эксперты отмечают, что решение о сохранении добычи могло быть продиктовано неопределенностью на международной арене, в том числе связанной теперь ещё и с Венесуэлой. Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позднее Трамп объяснил свое предупреждение "недружелюбием" Венесуэлы. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление, которое "представляет собой угрозу применения силы".
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, венесуэла, сша, дональд трамп, опек, rystad energy, оон
Нефть, Торги, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, ОПЕК, Rystad Energy, ООН
14:50 01.12.2025 (обновлено: 17:01 01.12.2025)
 
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+

Нефть продолжает дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на первых торгах зимы продолжают заметно дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне, но чуть сбавили темпы роста по сравнению с утром - до 1%, поскольку этот фактор, возможно, поначалу был несколько переоценён, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,19% относительно предыдущего закрытия, до 63,12 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 59,25 доллара за баррель.
Утром нефть дорожала в основном на 1,7%, а максимально в ходе торгов рост цен превышал 2,3%.
В воскресенье ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря.
"Группа признает, что настроения на рынке неустойчивы и что даже символические ошибки могут вызвать чрезмерную реакцию цен... Сохранение возможности выбора, а не принятие обязательств... позволяет ОПЕК+ быстро реагировать в случае ухудшения условий или неожиданного сокращения поставок", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Rystad Energy.
Эксперты отмечают, что решение о сохранении добычи могло быть продиктовано неопределенностью на международной арене, в том числе связанной теперь ещё и с Венесуэлой.
Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позднее Трамп объяснил свое предупреждение "недружелюбием" Венесуэлы.
Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление, которое "представляет собой угрозу применения силы".
 
НефтьТоргиВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампОПЕКRystad EnergyООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала