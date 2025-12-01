https://1prime.ru/20251201/neft-865099987.html

Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+

Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+ - 01.12.2025, ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+

Мировые цены на нефть на первых торгах зимы продолжают заметно дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне, но чуть сбавили темпы роста по сравнению... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T14:50+0300

2025-12-01T14:50+0300

2025-12-01T17:01+0300

нефть

торги

венесуэла

сша

дональд трамп

опек

rystad energy

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на первых торгах зимы продолжают заметно дорожать после совещания представителей ОПЕК+ накануне, но чуть сбавили темпы роста по сравнению с утром - до 1%, поскольку этот фактор, возможно, поначалу был несколько переоценён, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,19% относительно предыдущего закрытия, до 63,12 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 59,25 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в основном на 1,7%, а максимально в ходе торгов рост цен превышал 2,3%. В воскресенье ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря. "Группа признает, что настроения на рынке неустойчивы и что даже символические ошибки могут вызвать чрезмерную реакцию цен... Сохранение возможности выбора, а не принятие обязательств... позволяет ОПЕК+ быстро реагировать в случае ухудшения условий или неожиданного сокращения поставок", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Rystad Energy. Эксперты отмечают, что решение о сохранении добычи могло быть продиктовано неопределенностью на международной арене, в том числе связанной теперь ещё и с Венесуэлой. Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позднее Трамп объяснил свое предупреждение "недружелюбием" Венесуэлы. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление, которое "представляет собой угрозу применения силы".

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, венесуэла, сша, дональд трамп, опек, rystad energy, оон