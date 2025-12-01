https://1prime.ru/20251201/neft-865104819.html

Нефть дорожает более чем на один процент

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, инвесторы оценивают решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 63,19 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 59,37 доллара за баррель. В воскресенье ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря. По словам аналитиков, решения альянса ослабили опасения относительно роста предложения на нефтяном рынке. "В течение некоторого времени в центре внимания находила проблема переизбытка нефти, поэтому решение ОПЕК+ сохранить целевой уровень добычи принесло некоторое облегчение и помогло стабилизировать ожидания роста предложения в ближайшие месяцы", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).

