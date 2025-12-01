https://1prime.ru/20251201/neft-865104819.html
Нефть дорожает более чем на один процент
Нефть дорожает более чем на один процент - 01.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на один процент
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, инвесторы оценивают решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T19:36+0300
2025-12-01T19:36+0300
2025-12-01T19:36+0300
экономика
нефть
рынок
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, инвесторы оценивают решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 63,19 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 59,37 доллара за баррель. В воскресенье ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря. По словам аналитиков, решения альянса ослабили опасения относительно роста предложения на нефтяном рынке. "В течение некоторого времени в центре внимания находила проблема переизбытка нефти, поэтому решение ОПЕК+ сохранить целевой уровень добычи принесло некоторое облегчение и помогло стабилизировать ожидания роста предложения в ближайшие месяцы", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
https://1prime.ru/20251201/neft-865099987.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, опек
Экономика, Нефть, Рынок, ОПЕК
Нефть дорожает более чем на один процент
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 1%, инвесторы оценивают решения ОПЕК+
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, инвесторы оценивают решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,33% - до 63,19 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 59,37 доллара за баррель.
В воскресенье ОПЕК+
на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, а затем "восьмерка добровольцев" ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне текущего декабря.
По словам аналитиков, решения альянса ослабили опасения относительно роста предложения на нефтяном рынке.
"В течение некоторого времени в центре внимания находила проблема переизбытка нефти, поэтому решение ОПЕК+ сохранить целевой уровень добычи принесло некоторое облегчение и помогло стабилизировать ожидания роста предложения в ближайшие месяцы", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
Нефть продолжает дорожать после совещания ОПЕК+