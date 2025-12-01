https://1prime.ru/20251201/obed-864887457.html

Юрист объяснила, кому оплачивают на работе обеденный перерыв

Юрист объяснила, кому оплачивают на работе обеденный перерыв - 01.12.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, кому оплачивают на работе обеденный перерыв

Согласно Трудовому кодексу РФ, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T02:02+0300

2025-12-01T02:02+0300

2025-12-01T02:02+0300

общество

работа

трудовой кодекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83380/25/833802524_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8ce3a0f663fa94643bcb8a238374b26c.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу РФ, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Оплачивается ли такой перерыв, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.По словам юриста, обеденный перерыв в рабочее время, как правило, не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем."Однако на работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. В этом случае такой период включается в рабочее время и подлежит оплате", - поясняет юрист.Это происходит, когда работник не может покинуть рабочее место и использовать время по своему усмотрению.Перерыв для отдыха и питания может быть сокращен до 30 минут, но не отменен полностью, если продолжительность ежедневной работы более 4 часов. Если 4 часа или меньше, перерыва может не быть вовсе.“Если же работника привлекают к работе в его обеденный перерыв по инициативе работодателя, это может считаться сверхурочной работой и подлежит оплате в повышенном размере или компенсации временем отдыха”, - предупреждает эксперт.Если работник имеет ненормированный рабочий день, ситуация может рассматриваться иначе, но работодатель все равно обязан предоставить время для приема пищи."При этом перерывы для кормления детей включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка. Специальные перерывы для обогревания и отдыха в холодное время года также включаются в рабочее время и оплачиваются", - заключила Безмаленко.

https://1prime.ru/20251102/rossiya-864146180.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , работа, трудовой кодекс