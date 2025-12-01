https://1prime.ru/20251201/peregovory-865106539.html

СМИ узнали новые подробности переговоров Украины и США

СМИ узнали новые подробности переговоров Украины и США - 01.12.2025

СМИ узнали новые подробности переговоров Украины и США

На переговорах во Флориде между делегациями Украины и США обсуждался вопрос о замороженных российских активах, сообщает ABC News со ссылкой на источник. | 01.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. На переговорах во Флориде между делегациями Украины и США обсуждался вопрос о замороженных российских активах, сообщает ABC News со ссылкой на источник. "Стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева, судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, и возможные скорые выборы на Украине", — говорится в публикации.Как утверждает источник, вопрос о замороженных активах является "ключевым для россиян". Европейская комиссия настойчиво пытается добиваться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Рассматривается сумма от 185 до 210 миллиардов евро, которую Украине условно придется вернуть после завершения конфликта и, если "Москва выплатит материальный ущерб". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается присвоением активов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможная конфискация российских резервов резко подорвет доверие к еврозоне. Переговоры во Флориде В понедельник CNN со ссылкой на источник сообщил, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не принесли окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи обсудили самые сложные аспекты плана по урегулированию, включая вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он отметил, что переговаривающиеся стороны рассмотрели возможный сценарий, в котором Украина фактически потеряет возможность присоединиться к альянсу, что потребует отдельных согласований с членами НАТО и Москвой.

