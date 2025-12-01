В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
MP: Навроцкого осудили за отказ от встречи с Орбаном после его визита в Москву
© Фото : The official website of the President of the Republic of PolandПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву спровоцировал в стране резкую критику, сообщает Myśl Polska.
"Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.
По мнению автора материала, антироссийская позиция польского президента делает его неэффективным в усилиях по разрешению конфликта на Украине.
"Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. <…> Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.
Встреча Путина и Орбана состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались практически четыре часа. Лидеры обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию вокруг Украины. Президент России отметил, что несмотря на все трудности, отношения с Венгрией продолжают прогрессировать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>