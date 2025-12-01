Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России - 01.12.2025, ПРАЙМ
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России - 01.12.2025, ПРАЙМ
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву спровоцировал в стране резкую... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:35+0300
2025-12-01T16:35+0300
польша
украина
виктор орбан
кароль навроцкий
венгрия
джей ди вэнс
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву спровоцировал в стране резкую критику, сообщает Myśl Polska. "Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.По мнению автора материала, антироссийская позиция польского президента делает его неэффективным в усилиях по разрешению конфликта на Украине. "Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. &lt;…&gt; Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.Встреча Путина и Орбана состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались практически четыре часа. Лидеры обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию вокруг Украины. Президент России отметил, что несмотря на все трудности, отношения с Венгрией продолжают прогрессировать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
польша
украина
венгрия
польша, украина, виктор орбан, кароль навроцкий, венгрия, джей ди вэнс
ПОЛЬША, УКРАИНА, Виктор Орбан, Кароль Навроцкий, ВЕНГРИЯ, Джей Ди Вэнс
16:35 01.12.2025
 
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России

MP: Навроцкого осудили за отказ от встречи с Орбаном после его визита в Москву

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву спровоцировал в стране резкую критику, сообщает Myśl Polska.
"Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.
Истребитель МиГ-31 - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
Вчера, 14:03
По мнению автора материала, антироссийская позиция польского президента делает его неэффективным в усилиях по разрешению конфликта на Украине.
"Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. <…> Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.
Встреча Путина и Орбана состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались практически четыре часа. Лидеры обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию вокруг Украины. Президент России отметил, что несмотря на все трудности, отношения с Венгрией продолжают прогрессировать.
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Европа не осудила коррупционный скандал в Киеве, заявил Киселев
Вчера, 20:41
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПОЛЬША УКРАИНА Виктор Орбан Кароль Навроцкий ВЕНГРИЯ Джей Ди Вэнс
 
 
