МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву спровоцировал в стране резкую критику, сообщает Myśl Polska. "Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.По мнению автора материала, антироссийская позиция польского президента делает его неэффективным в усилиях по разрешению конфликта на Украине. "Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. <…> Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.Встреча Путина и Орбана состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались практически четыре часа. Лидеры обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию вокруг Украины. Президент России отметил, что несмотря на все трудности, отношения с Венгрией продолжают прогрессировать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

