Россия освоила около половины критических автокомпонентов

2025-12-01T00:17+0300

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Россия с 2022 года освоила около половины критических автокомпонентов из 740 позиций, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В самом начале этой работы было определено 740 критических позиций в автокомпонентах. И вот сейчас уже по итогу этой работы за три с небольшим года можно сказать, что около половины из этих 740 позиций мы освоили, запустили новые предприятия, которые, собственно, обеспечивают наших отечественных производителей автокомпонентами", - сказал журналистам Алиханов. Министр подчеркнул, что после ухода иностранных партнеров в 2022 году российская автомобильная промышленность столкнулась с тем, что почти не было автокомпонентов для стабильной работы конвейеров. Тогда был сформирован целый комплекс мер поддержки отрасли автокомпонентов, уточнил Алиханов. "Это субсидирование НИОКР, отдельное - это гранты на реинжиниринг через Агентство технологического развития, это отдельные программы, специально разработанные Фондом развития промышленности, и, конечно, программы поддержки спроса - они тоже широко применялись нами", - добавил глава Минпромторга. В конце октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что по программе "Автокомпоненты" Федерального фонда развития промышленности (ФРП) с 2022 года выделили 111 миллиардов льготных займов на поддержку более 90 проектов: для поддержки научных и опытно-исследовательских работ по 50 проектам выделили свыше 11 миллиардов рублей, по программе реинжиниринга поддержали 40 проектов на сумму почти в 2 миллиарда рублей.

