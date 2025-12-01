https://1prime.ru/20251201/rossija-865079403.html

В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров

2025-12-01T00:20+0300

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2025 года, следует из распоряжении кабмина. В частности, тарифы на грузоперевозки проиндексированы на 10%. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной, в том числе заложенной в нее локомотивной, и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС. Сами РЖД имеет право в определенных случаях вводить понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%. РЖД осенью сообщали о продлении на 2026 год целого ряда скидок к тарифам. Тариф в регулируемом сегменте пассажирских железнодорожных перевозок - плацкарт и общие вагоны - в России определяет государство, в дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - осуществляющая перевозки железнодорожная компания. Согласно решению кабмина, тарифы в плацкарте и общих вагонах с 1 декабря 2025 года индексируются на 11,4%. При этом ФАС отмечала в комментарии к документу кабмину, что распоряжение правительства предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкарте и общих вагонах. Документ, пояснял регулятор, устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС писала, что продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов. "В вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень их индексации соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте", - сообщили в ФПК на вопрос об уровне индексации тарифа в этом сегменте с 1 декабря 2025 года. Стоимость постельного белья в этом сегменте будет проиндексирована на уровне тарифов, добавили в компании.

