В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран - 01.12.2025, ПРАЙМ
В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран
В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран - 01.12.2025, ПРАЙМ
В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран
Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:27+0300
2025-12-01T10:27+0300
рф
австралия
великобритания
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно постановлению от 2022 года, к иностранным государствам, в отношении которых вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров, относятся, в частности, Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Украина, Швейцария, Япония. "Дополнить приложение Nº3… позициями следующего содержания… Ниобат лития (LiNbO;); Теллурид цинка (ZnTe); Гадолиний-галлиевый гранат (Gd,Gas0,2 или GGG); Арсенид галлия (GaAs); Фосфид галлия (GaP); Кварцевые пластины необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке; Кварцевые пластины обработанные; Полированные призмы из оксида теллура", - говорится в новом постановлении. Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров с ограниченным экспортом, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал тогда кабмин. В сентябре президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры, касающиеся ввоза и вывоза продукции и сырья.
рф
австралия
великобритания
рф, австралия, великобритания, владимир путин, еаэс
РФ, АВСТРАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
10:27 01.12.2025
 
В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран

Правительство добавило в перечень запрещенных к вывозу химические соединения и материалы

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно постановлению от 2022 года, к иностранным государствам, в отношении которых вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров, относятся, в частности, Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Украина, Швейцария, Япония.
"Дополнить приложение Nº3… позициями следующего содержания… Ниобат лития (LiNbO;); Теллурид цинка (ZnTe); Гадолиний-галлиевый гранат (Gd,Gas0,2 или GGG); Арсенид галлия (GaAs); Фосфид галлия (GaP); Кварцевые пластины необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке; Кварцевые пластины обработанные; Полированные призмы из оксида теллура", - говорится в новом постановлении.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров с ограниченным экспортом, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал тогда кабмин.
В сентябре президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры, касающиеся ввоза и вывоза продукции и сырья.
 
РФАВСТРАЛИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинЕАЭС
 
 
