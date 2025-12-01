В России расширили перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд стран
Правительство добавило в перечень запрещенных к вывозу химические соединения и материалы
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ включил ряд химических соединений и материалов в перечень товаров, запрещенных к вывозу в ряд иностранных государств, говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно постановлению от 2022 года, к иностранным государствам, в отношении которых вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров, относятся, в частности, Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Украина, Швейцария, Япония.
"Дополнить приложение Nº3… позициями следующего содержания… Ниобат лития (LiNbO;); Теллурид цинка (ZnTe); Гадолиний-галлиевый гранат (Gd,Gas0,2 или GGG); Арсенид галлия (GaAs); Фосфид галлия (GaP); Кварцевые пластины необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке; Кварцевые пластины обработанные; Полированные призмы из оксида теллура", - говорится в новом постановлении.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров с ограниченным экспортом, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал тогда кабмин.
В сентябре президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры, касающиеся ввоза и вывоза продукции и сырья.