https://1prime.ru/20251201/ssha-865080122.html
00:54 01.12.2025
 
США усиливают давление на Турцию, пишут СМИ

"Известия": США усиливают давление на Турцию из-за закупок российской нефти и газа

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. США усиливают давление на Турцию из-за закупок российской нефти и газа, склоняя союзников к сокращению или даже полному сворачиванию энергетического сотрудничества с Москвой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство России в Анкаре.
"Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает, поскольку на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим странам в порядке вещей", - заявили изданию в посольстве, комментируя санкции против российского энергетического сектора и тарифные меры США в отношении торговых партнеров Москвы.
Дипломаты также отметили, что попытки ограничить сотрудничество между Россией и Турцией носят характер нечестной конкуренции. Москва и Анкара, как подчеркивается, находятся в постоянном контакте по широкому спектру вопросов, включая энергетическое взаимодействие, которое охватывает не только нефть, но и поставки газа, а также строительство атомной электростанции "Аккую" в провинции Мерсин.
 
