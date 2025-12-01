https://1prime.ru/20251201/ssha-865080122.html

США усиливают давление на Турцию, пишут СМИ

США усиливают давление на Турцию, пишут СМИ - 01.12.2025, ПРАЙМ

США усиливают давление на Турцию, пишут СМИ

США усиливают давление на Турцию из-за закупок российской нефти и газа, склоняя союзников к сокращению или даже полному сворачиванию энергетического... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:54+0300

2025-12-01T00:54+0300

2025-12-01T00:54+0300

энергетика

экономика

нефть

сша

москва

турция

аэс "аккую"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865080122.jpg?1764539659

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. США усиливают давление на Турцию из-за закупок российской нефти и газа, склоняя союзников к сокращению или даже полному сворачиванию энергетического сотрудничества с Москвой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство России в Анкаре. "Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает, поскольку на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим странам в порядке вещей", - заявили изданию в посольстве, комментируя санкции против российского энергетического сектора и тарифные меры США в отношении торговых партнеров Москвы. Дипломаты также отметили, что попытки ограничить сотрудничество между Россией и Турцией носят характер нечестной конкуренции. Москва и Анкара, как подчеркивается, находятся в постоянном контакте по широкому спектру вопросов, включая энергетическое взаимодействие, которое охватывает не только нефть, но и поставки газа, а также строительство атомной электростанции "Аккую" в провинции Мерсин.

сша

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, москва, турция, аэс "аккую"