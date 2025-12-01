https://1prime.ru/20251201/strany-865079223.html

Восемь стран ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в декабре

Восемь стран ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в декабре - 01.12.2025

Восемь стран ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в декабре

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями смогут увеличить разрешенный объем добычи нефти в декабре на 100 тысяч баррелей в сутки с учетом плана по... | 01.12.2025, ПРАЙМ

энергетика

нефть

экономика

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями смогут увеличить разрешенный объем добычи нефти в декабре на 100 тысяч баррелей в сутки с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир 2 ноября приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. Таким образом, на декабрь-март предельный объем добычи для этих стран заморожен на уровне 33,292 миллиона баррелей в сутки. Однако ряд участников ОПЕК+ придерживается графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, который для каждой страны варьируется от месяца к месяцу, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ежемесячно оказывается ниже "квоты". С учетом этого в декабре фактически разрешенный объем добычи нефти вырастет только на 100 тысяч баррелей в сутки, до 33,018 миллиона баррелей в сутки. В январе 2026 года он будет ниже этого уровня на 119 тысяч баррелей в сутки, в феврале следующего года сократится в месячном выражении еще на 181 тысячу от января, а в марте - еще на 144 тысячи от февраля. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей.

