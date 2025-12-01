Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У турецкого танкера в Сенегале прогремели четыре взрыва - 01.12.2025, ПРАЙМ
У турецкого танкера в Сенегале прогремели четыре взрыва
У турецкого танкера в Сенегале прогремели четыре взрыва
2025-12-01T13:26+0300
СТАМБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели возле танкера Mersin у берегов Сенегала перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping. "Около 23.45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", - заявила РИА Новости компания. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. "Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляя никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", - подчеркнула компания. В Beşiktaş Shipping отметили, что сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями. "Мы устраняем последствия инцидента и поддерживаем идущие технические и уголовные проверки", - добавили в компании. Ранее сенегальский портал Senenews сообщил, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов. Портал утверждал, что власти планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер. В пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Пожар на Kairos потушили спустя почти двое суток, Virat буксируют к берегу. Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
13:26 01.12.2025
 
У турецкого танкера в Сенегале прогремели четыре взрыва

Возле турецкого танкера Mersin у берегов Сенегала прогремели четыре взрыва

СТАМБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели возле танкера Mersin у берегов Сенегала перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
"Около 23.45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", - заявила РИА Новости компания.
В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.
"Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляя никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", - подчеркнула компания.
В Beşiktaş Shipping отметили, что сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями. "Мы устраняем последствия инцидента и поддерживаем идущие технические и уголовные проверки", - добавили в компании.
Ранее сенегальский портал Senenews сообщил, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов. Портал утверждал, что власти планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
В пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Пожар на Kairos потушили спустя почти двое суток, Virat буксируют к берегу. Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
 
