Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС
Васильев отметил важность технического регулирования для свободной торговли в ЕАЭС
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Для развития потенциала свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо достичь четырех целей, включая обеспечение возможности покупки монгольских товаров крупными российскими государственными компаниями, таким мнением поделился торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев на форуме "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии".
Первый форум "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" открылся в понедельник в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма.
"Для развития потенциала свободной торговли в рамках ЕАЭС необходимо достичь четырех целей. Первая цель - правильное техническое регулирование, вторая - грамотный ветеринарный и фитосанитарный контроль, третья - единство стандартов и четвертая - постараться обеспечить, чтобы крупные госкомпании России… могли покупать монгольские товары", - сказал торгпред на открытии форума.
По его словам, также необходимо исследовать потенциал свободных экономических зон: несколько расположены в граничащих с Россией районах Монголии. Для их синхронизации Васильев предложил запустить в 2026 году "Поезд дружбы" из Иркутска в Монголию.
Торгпред добавил, что важно создавать условия для изучения русского языка в монгольских школах. Васильев уточнил, что, в первую очередь, следует подписать соглашение об условиях деятельности совместной общеобразовательной школы имени Юрия Гагарина номер 162, открытой в 2022 году в Улан-Баторе. По решению министерства образования и науки Монголии, в учебном заведении с 1 сентября 2023 года начат постепенный 12-летний переход на российские стандарты обучения.