Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/torgovlya-865085379.html
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС - 01.12.2025, ПРАЙМ
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС
Для развития потенциала свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо достичь четырех целей, включая обеспечение возможности... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T08:43+0300
2025-12-01T08:43+0300
россия
мировая экономика
монголия
рф
иркутская область
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862469371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b74b480203922f6784b210ce3c5859e0.jpg
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Для развития потенциала свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо достичь четырех целей, включая обеспечение возможности покупки монгольских товаров крупными российскими государственными компаниями, таким мнением поделился торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев на форуме "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии". Первый форум "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" открылся в понедельник в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма. "Для развития потенциала свободной торговли в рамках ЕАЭС необходимо достичь четырех целей. Первая цель - правильное техническое регулирование, вторая - грамотный ветеринарный и фитосанитарный контроль, третья - единство стандартов и четвертая - постараться обеспечить, чтобы крупные госкомпании России… могли покупать монгольские товары", - сказал торгпред на открытии форума. По его словам, также необходимо исследовать потенциал свободных экономических зон: несколько расположены в граничащих с Россией районах Монголии. Для их синхронизации Васильев предложил запустить в 2026 году "Поезд дружбы" из Иркутска в Монголию. Торгпред добавил, что важно создавать условия для изучения русского языка в монгольских школах. Васильев уточнил, что, в первую очередь, следует подписать соглашение об условиях деятельности совместной общеобразовательной школы имени Юрия Гагарина номер 162, открытой в 2022 году в Улан-Баторе. По решению министерства образования и науки Монголии, в учебном заведении с 1 сентября 2023 года начат постепенный 12-летний переход на российские стандарты обучения.
монголия
рф
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862469371_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_388399bd3c2311c3416c47459b84d0e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, монголия, рф, иркутская область, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, РФ, Иркутская область, ЕАЭС
08:43 01.12.2025
 
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС

Васильев отметил важность технического регулирования для свободной торговли в ЕАЭС

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Сухогруз. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Для развития потенциала свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо достичь четырех целей, включая обеспечение возможности покупки монгольских товаров крупными российскими государственными компаниями, таким мнением поделился торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев на форуме "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии".
Первый форум "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" открылся в понедельник в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма.
"Для развития потенциала свободной торговли в рамках ЕАЭС необходимо достичь четырех целей. Первая цель - правильное техническое регулирование, вторая - грамотный ветеринарный и фитосанитарный контроль, третья - единство стандартов и четвертая - постараться обеспечить, чтобы крупные госкомпании России… могли покупать монгольские товары", - сказал торгпред на открытии форума.
По его словам, также необходимо исследовать потенциал свободных экономических зон: несколько расположены в граничащих с Россией районах Монголии. Для их синхронизации Васильев предложил запустить в 2026 году "Поезд дружбы" из Иркутска в Монголию.
Торгпред добавил, что важно создавать условия для изучения русского языка в монгольских школах. Васильев уточнил, что, в первую очередь, следует подписать соглашение об условиях деятельности совместной общеобразовательной школы имени Юрия Гагарина номер 162, открытой в 2022 году в Улан-Баторе. По решению министерства образования и науки Монголии, в учебном заведении с 1 сентября 2023 года начат постепенный 12-летний переход на российские стандарты обучения.
 
РОССИЯМировая экономикаМОНГОЛИЯРФИркутская областьЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала