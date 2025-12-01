Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251201/tramp-865100395.html
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине - 01.12.2025, ПРАЙМ
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
Президент США Дональд Трамп откровенно признал тщетность попыток урегулировать ситуацию на Украине из-за коррупции в Киеве, заявил британский политик Джим... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:05+0300
2025-12-01T17:06+0300
спецоперация на украине
украина
киев
запад
дональд трамп
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп откровенно признал тщетность попыток урегулировать ситуацию на Украине из-за коррупции в Киеве, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. "Послание Трампа очевидно: конфликт невозможно решить или прекратить до тех пор, пока коррупция, разъедающая Украину изнутри, не будет разоблачена и устранена. И впервые президент открыто это признает. Это начало новой главы. Правда выходит на поверхность. И мировой истеблишмент в ужасе", — написал он.Ранее глава Белого дома отметил, что коррупция на Украине является препятствием для Киева в мирных переговорах по урегулированию конфликта. Коррупционный скандал на Украине Десятого ноября НАБУ и САП инициировали обширную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают организатором преступной группы и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена срочно вывезли с Украины. Позднее НАБУ представило фотографии с сумками, полными пачками иностранной валюты, а также аудиозаписи, где упоминаются несколько человек с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По сведениям источников, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Антикоррупционное бюро уже выдвинуло обвинения семи участникам преступной сети. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, возглавлявший с лета Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за его спиной. 28 ноября Зеленский объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и у дома чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетической сфере. Позже агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что детективы никому не предъявили обвинений.
https://1prime.ru/20251127/putin-864996840.html
https://1prime.ru/20251130/tramp-865060482.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, запад, дональд трамп, набу, энергоатом
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Дональд Трамп, НАБУ, Энергоатом
17:05 01.12.2025 (обновлено: 17:06 01.12.2025)
 
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине

Фергюсон: Трамп признал невозможность урегулировать конфликт из-за коррупции на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп откровенно признал тщетность попыток урегулировать ситуацию на Украине из-за коррупции в Киеве, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Послание Трампа очевидно: конфликт невозможно решить или прекратить до тех пор, пока коррупция, разъедающая Украину изнутри, не будет разоблачена и устранена. И впервые президент открыто это признает. Это начало новой главы. Правда выходит на поверхность. И мировой истеблишмент в ужасе", — написал он.
Владимир Путин
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа
27 ноября, 18:27
Ранее глава Белого дома отметил, что коррупция на Украине является препятствием для Киева в мирных переговорах по урегулированию конфликта.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП инициировали обширную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают организатором преступной группы и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена срочно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ представило фотографии с сумками, полными пачками иностранной валюты, а также аудиозаписи, где упоминаются несколько человек с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По сведениям источников, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже выдвинуло обвинения семи участникам преступной сети. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, возглавлявший с лета Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за его спиной.
28 ноября Зеленский объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и у дома чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетической сфере. Позже агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что детективы никому не предъявили обвинений.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы
Вчера, 03:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевЗАПАДДональд ТрампНАБУЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала