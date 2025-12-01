"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине

https://1prime.ru/20251201/tramp-865100395.html
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп откровенно признал тщетность попыток урегулировать ситуацию на Украине из-за коррупции в Киеве, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. "Послание Трампа очевидно: конфликт невозможно решить или прекратить до тех пор, пока коррупция, разъедающая Украину изнутри, не будет разоблачена и устранена. И впервые президент открыто это признает. Это начало новой главы. Правда выходит на поверхность. И мировой истеблишмент в ужасе", — написал он.Ранее глава Белого дома отметил, что коррупция на Украине является препятствием для Киева в мирных переговорах по урегулированию конфликта. Коррупционный скандал на Украине Десятого ноября НАБУ и САП инициировали обширную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают организатором преступной группы и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена срочно вывезли с Украины. Позднее НАБУ представило фотографии с сумками, полными пачками иностранной валюты, а также аудиозаписи, где упоминаются несколько человек с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По сведениям источников, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Антикоррупционное бюро уже выдвинуло обвинения семи участникам преступной сети. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, возглавлявший с лета Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за его спиной. 28 ноября Зеленский объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и у дома чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетической сфере. Позже агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что детективы никому не предъявили обвинений.
