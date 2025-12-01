https://1prime.ru/20251201/tramp-865100751.html

СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа

01.12.2025

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Киев беспокоит, что глава Белого дома Дональд Трамп прислушивается только к российскому лидеру Владимиру Путину в переговорах по урегулированию на Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника."В целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы на данный момент хотят обойти стороной Владимира Зеленского в своих консультациях с (российским лидером Владимиром — Прим. ред.) Путиным, договориться о чем-то с ним, а затем вернуться к разговору с Украиной", — говорится в публикации.Как отмечает издание, представители Украины "хотят понять, с чем именно они (представители США — прим. ред.) поедут в Москву". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф запланировали встречу 2 декабря во второй половине дня. Переговоры в штате Флорида В понедельник CNN со ссылкой на источник передал, что обсуждения между представителями США и Украины во Флориде не привели к окончательной договорённости по всем вопросам. Источник указал, что участники встречи сосредоточились на самых проблемных пунктах плана урегулирования конфликта, включая вопросы вступления Украины в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обдумывали возможный сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к альянсу из-за договорённостей, которые необходимо будет обсуждать непосредственно с членами НАТО и Москвой.

