СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа - 01.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа
СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа
Киев беспокоит, что глава Белого дома Дональд Трамп прислушивается только к российскому лидеру Владимиру Путину в переговорах по урегулированию на Украине,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Киев беспокоит, что глава Белого дома Дональд Трамп прислушивается только к российскому лидеру Владимиру Путину в переговорах по урегулированию на Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника."В целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы на данный момент хотят обойти стороной Владимира Зеленского в своих консультациях с (российским лидером Владимиром — Прим. ред.) Путиным, договориться о чем-то с ним, а затем вернуться к разговору с Украиной", — говорится в публикации.Как отмечает издание, представители Украины "хотят понять, с чем именно они (представители США — прим. ред.) поедут в Москву". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф запланировали встречу 2 декабря во второй половине дня. Переговоры в штате Флорида В понедельник CNN со ссылкой на источник передал, что обсуждения между представителями США и Украины во Флориде не привели к окончательной договорённости по всем вопросам. Источник указал, что участники встречи сосредоточились на самых проблемных пунктах плана урегулирования конфликта, включая вопросы вступления Украины в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обдумывали возможный сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к альянсу из-за договорённостей, которые необходимо будет обсуждать непосредственно с членами НАТО и Москвой.
17:21 01.12.2025
 
СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа

Politico: Украина боится, что США хотят обойти Зеленского в переговорном процессе

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Киев беспокоит, что глава Белого дома Дональд Трамп прислушивается только к российскому лидеру Владимиру Путину в переговорах по урегулированию на Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"В целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы на данный момент хотят обойти стороной Владимира Зеленского в своих консультациях с (российским лидером Владимиром — Прим. ред.) Путиным, договориться о чем-то с ним, а затем вернуться к разговору с Украиной", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
17:05
Как отмечает издание, представители Украины "хотят понять, с чем именно они (представители США — прим. ред.) поедут в Москву".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф запланировали встречу 2 декабря во второй половине дня.
Переговоры в штате Флорида
В понедельник CNN со ссылкой на источник передал, что обсуждения между представителями США и Украины во Флориде не привели к окончательной договорённости по всем вопросам. Источник указал, что участники встречи сосредоточились на самых проблемных пунктах плана урегулирования конфликта, включая вопросы вступления Украины в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обдумывали возможный сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к альянсу из-за договорённостей, которые необходимо будет обсуждать непосредственно с членами НАТО и Москвой.
Президент США Дональд Трамп
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы
Вчера, 03:38
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА США Киев Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО
 
 
