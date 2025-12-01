https://1prime.ru/20251201/turpotok-865093882.html
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз - 01.12.2025, ПРАЙМ
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз
Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T12:20+0300
2025-12-01T12:20+0300
2025-12-01T12:20+0300
туризм
бизнес
россия
саудовская аравия
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года", - сказал Мурадян в разговоре с "Вестником АТОР". Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_e1879dc7406041782770c8be8ff9e838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, саудовская аравия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АТОР
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз
АТОР: турпоток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету