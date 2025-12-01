https://1prime.ru/20251201/turpotok-865093882.html

В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз

В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года", - сказал Мурадян в разговоре с "Вестником АТОР". Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.

