В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз - 01.12.2025
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз
2025-12-01T12:20+0300
2025-12-01T12:20+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года", - сказал Мурадян в разговоре с "Вестником АТОР". Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
12:20 01.12.2025
 
В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Саудовской Аравии после отмены виз

АТОР: турпоток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету

Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
"В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года", - сказал Мурадян в разговоре с "Вестником АТОР".
Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
 
