"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине
Фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в переговорах по Украине
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в Париж.
"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.
Ранее агентство AFP, ссылаясь на сообщение Елисейского дворца, сообщило, что Эммануэль Макрон вместе с прибывшим в Париж Владимиром Зеленским провели переговоры с европейскими лидерами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В частности, Макрон и Зеленский обсудили вопросы с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они также провели консультации с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, как сообщает AFP. Дополнительные подробности переговоров с Уиткоффом и европейскими лидерами в материале отсутствуют.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совета безопасности, заявил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако он пока не обсуждался с российской стороной. Он предположил, что это связано с тем, что американская администрация, возможно, не может заручиться поддержкой Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция, по словам Путина, обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте.