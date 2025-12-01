https://1prime.ru/20251201/ukraina-865107257.html

"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в... | 01.12.2025

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в Париж. "Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.Ранее агентство AFP, ссылаясь на сообщение Елисейского дворца, сообщило, что Эммануэль Макрон вместе с прибывшим в Париж Владимиром Зеленским провели переговоры с европейскими лидерами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В частности, Макрон и Зеленский обсудили вопросы с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они также провели консультации с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, как сообщает AFP. Дополнительные подробности переговоров с Уиткоффом и европейскими лидерами в материале отсутствуют. Американская администрация ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, добавив, что не намерена пока раскрывать детали, так как работа над ним продолжается. В Кремле заявили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совета безопасности, заявил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако он пока не обсуждался с российской стороной. Он предположил, что это связано с тем, что американская администрация, возможно, не может заручиться поддержкой Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция, по словам Путина, обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте.

