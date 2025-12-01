Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251201/ukraina-865107257.html
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T21:52+0300
2025-12-01T21:52+0300
спецоперация на украине
украина
париж
сша
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
евросовет
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в Париж. "Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами &lt;…&gt; Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.Ранее агентство AFP, ссылаясь на сообщение Елисейского дворца, сообщило, что Эммануэль Макрон вместе с прибывшим в Париж Владимиром Зеленским провели переговоры с европейскими лидерами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В частности, Макрон и Зеленский обсудили вопросы с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они также провели консультации с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, как сообщает AFP. Дополнительные подробности переговоров с Уиткоффом и европейскими лидерами в материале отсутствуют. Американская администрация ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, добавив, что не намерена пока раскрывать детали, так как работа над ним продолжается. В Кремле заявили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совета безопасности, заявил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако он пока не обсуждался с российской стороной. Он предположил, что это связано с тем, что американская администрация, возможно, не может заручиться поддержкой Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция, по словам Путина, обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте.
https://1prime.ru/20251201/tramp-865100395.html
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865104662.html
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865101428.html
украина
париж
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, париж, сша, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросовет, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Париж, США, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Евросовет, НАТО
21:52 01.12.2025
 
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала громкое заявление об Украине

Фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в переговорах по Украине

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта после визита Владимира Зеленского в Париж.
"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
17:05
Ранее агентство AFP, ссылаясь на сообщение Елисейского дворца, сообщило, что Эммануэль Макрон вместе с прибывшим в Париж Владимиром Зеленским провели переговоры с европейскими лидерами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В частности, Макрон и Зеленский обсудили вопросы с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они также провели консультации с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, как сообщает AFP. Дополнительные подробности переговоров с Уиткоффом и европейскими лидерами в материале отсутствуют.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
19:30
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, добавив, что не намерена пока раскрывать детали, так как работа над ним продолжается. В Кремле заявили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совета безопасности, заявил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако он пока не обсуждался с российской стороной. Он предположил, что это связано с тем, что американская администрация, возможно, не может заручиться поддержкой Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция, по словам Путина, обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
17:25
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПарижСШАВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕвросоветНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала