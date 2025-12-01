Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блогер Лерчек не признала вину в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/vina-865100904.html
Блогер Лерчек не признала вину в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
Блогер Лерчек не признала вину в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Блогер Лерчек не признала вину в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает, передает корреспондент РИА | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:21+0300
2025-12-01T17:39+0300
общество
оаэ
москва
валерия чекалина (лерчек)
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/47/842684706_0:0:1965:1106_1920x0_80_0_0_62a549ecb6cb9b4706266eac4235de8e.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело. "Мне непонятно обвинение. В предъявленном обвинении отсутствует указание на норму закона, а именно на конкретный перечень документов, который должен представляться, который является подложным… Вину я не признаю", - сказала Чекалина после того, как прокурор огласила обвинительное заключение. По словам прокурора, Валерия и Артем Чекалины совместно с Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ, бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно. Блогер заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.Из полученных от Сбербанка данных выяснилось, что в период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на счета E-FITNESS-FZСO в ОАЭ были перечислены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля - 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей. По словам прокурора, Сбербанк, как агент валютного контроля, был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платёжный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты. На предварительном заседании суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру. Дело Вишняка выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Он находится под подпиской о невыезде, Чекалины - под домашним арестом.
оаэ
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/47/842684706_72:0:1893:1366_1920x0_80_0_0_eefc2ada844970f0e97e53cfc7b621e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , оаэ, москва, валерия чекалина (лерчек), сбербанк
Общество , ОАЭ, МОСКВА, Валерия Чекалина (Лерчек), Сбербанк
17:21 01.12.2025 (обновлено: 17:39 01.12.2025)
 
Блогер Лерчек не признала вину в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ

Блогер Лерчек заявила, что не признает вину в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.
"Мне непонятно обвинение. В предъявленном обвинении отсутствует указание на норму закона, а именно на конкретный перечень документов, который должен представляться, который является подложным… Вину я не признаю", - сказала Чекалина после того, как прокурор огласила обвинительное заключение.
По словам прокурора, Валерия и Артем Чекалины совместно с Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ, бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно.
Блогер заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.
Из полученных от Сбербанка данных выяснилось, что в период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на счета E-FITNESS-FZСO в ОАЭ были перечислены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля - 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей. По словам прокурора, Сбербанк, как агент валютного контроля, был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платёжный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты.
На предварительном заседании суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру.
Дело Вишняка выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Он находится под подпиской о невыезде, Чекалины - под домашним арестом.
 
ОбществоОАЭМОСКВАВалерия Чекалина (Лерчек)Сбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала