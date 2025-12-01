https://1prime.ru/20251201/vzyatka-865088953.html

Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки

Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – ПРАЙМ. Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности предприятия-контрагента, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "По данным следствия, в начале 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, с которой у муниципального унитарного предприятия был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта. Взятка была передана за частичное погашение задолженности, образовавшейся перед коммерческой организацией за выполнение работ по указанному договору", – сказал Шульга. По данным областной прокуратуры, гендиректор екатеринбургского "Гортранса" вину не признал, его дело о получении взятки в крупном размере направят в Ленинский районный суд столицы Урала. Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму более 17 миллионов рублей, а Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за и что потребовал вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с его раскаянием и помощью в раскрытии преступления, добавили в прокуратуре. Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 февраля арестовал Нугаева, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест. Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок он работает с 2014 года.

