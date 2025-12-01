Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки - 01.12.2025
Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки
Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки - 01.12.2025, ПРАЙМ
Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки
Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:23+0300
2025-12-01T10:23+0300
общество
рф
екатеринбург
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – ПРАЙМ. Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности предприятия-контрагента, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "По данным следствия, в начале 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, с которой у муниципального унитарного предприятия был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта. Взятка была передана за частичное погашение задолженности, образовавшейся перед коммерческой организацией за выполнение работ по указанному договору", – сказал Шульга. По данным областной прокуратуры, гендиректор екатеринбургского "Гортранса" вину не признал, его дело о получении взятки в крупном размере направят в Ленинский районный суд столицы Урала. Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму более 17 миллионов рублей, а Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за и что потребовал вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с его раскаянием и помощью в раскрытии преступления, добавили в прокуратуре. Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 февраля арестовал Нугаева, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест. Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок он работает с 2014 года.
рф
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_63dfd4efb6e07cf56106c79e6ee9f118.jpg
1920
1920
true
общество, рф, екатеринбург, ск рф
Общество , РФ, ЕКАТЕРИНБУРГ, СК РФ
10:23 01.12.2025
 
Главу екатеринбургского "Гортранса" подозревают в получении взятки

Главе екатеринбургского "Гортранса" вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – ПРАЙМ. Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности предприятия-контрагента, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По данным следствия, в начале 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, с которой у муниципального унитарного предприятия был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта. Взятка была передана за частичное погашение задолженности, образовавшейся перед коммерческой организацией за выполнение работ по указанному договору", – сказал Шульга.
По данным областной прокуратуры, гендиректор екатеринбургского "Гортранса" вину не признал, его дело о получении взятки в крупном размере направят в Ленинский районный суд столицы Урала.
Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму более 17 миллионов рублей, а Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за и что потребовал вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с его раскаянием и помощью в раскрытии преступления, добавили в прокуратуре.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 февраля арестовал Нугаева, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок он работает с 2014 года.
 
ОбществоРФЕКАТЕРИНБУРГСК РФ
 
 
Заголовок открываемого материала