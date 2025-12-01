Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отменил взыскание 83 миллионов рублей с партнера IBM
2025-12-01T11:13+0300
2025-12-01T11:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, IBM, Транснефть, cisco
11:13 01.12.2025 (обновлено: 11:14 01.12.2025)
 
Суд отменил взыскание 83 миллионов рублей с партнера IBM

Суд отменил взыскание 83 миллионов рублей с партнера IBM по иску "Транснефти"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил взыскание по иску "Транснефти" более 83 миллионов рублей с ООО "Маллит", партнера IBM, взыскание этой суммы с самого американского производителя программного обеспечения оставлено в силе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в июле взыскал солидарно с IBM и ООО "Маллит" неосновательное обогащение в размере предоплаченных услуг технической поддержки ПО, которую ответчики в нарушение условий договора прекратили в марте 2022 года.
По условиям соглашений, техподдержка, которую оказывала сама IBM, должна была действовать до 31 декабря 2023 года. Однако, как пояснил истец, она была прекращена в одностороннем порядке, в связи с чем "Транснефть" потребовала вернуть неотработанный аванс.
Истец в суде уточнил, что непосредственно у "Транснефти" был договор с ООО "Маллит", партнером IBM, у "Маллита" - договор с дистрибьютором ООО "Монт", а у "Монта" - с ирландской "дочкой" IBM. Сначала "Маллит" и "Монт" были привлечены к делу в статусе третьих лиц, а иск был предъявлен только к IBM. Впоследствии суд по ходатайству истца привлек в качестве соответчика IBM Ireland Product Distribution Ltd и перевел в статус еще одного соответчика "Маллит".
Представитель "Маллита" заявил в суде первой инстанции о пропуске трехлетнего срока исковой давности, так как о нарушении его своих прав истцу стало известно в марте 2022 года, а исковые требования к российской компании он предъявил только в мае этого года. Кроме того, российский ответчик заявил, что он не прекращал техподдержку, потому что никогда ее не оказывал, а свои обязательства по передаче сертификатов исполнил. В итоге суд отклонил требования к ответчику IBM Ireland Product Distribution Ltd, а всю сумму иска решил взыскать солидарно с IBM и "Маллита".
Российская компания обжаловала решение, и апелляционная инстанция ее жалобу удовлетворила, согласившись с пропуском срока исковой давности. IBM апелляцию не подавала.
"Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - этот иск к IBM. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
 
