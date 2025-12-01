https://1prime.ru/20251201/vzyskanie-865091664.html
Суд отменил взыскание 83 миллионов рублей с партнера IBM
Суд отменил взыскание 83 миллионов рублей с партнера IBM
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил взыскание по иску "Транснефти" более 83 миллионов рублей с ООО "Маллит", партнера IBM, взыскание этой суммы с самого американского производителя программного обеспечения оставлено в силе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в июле взыскал солидарно с IBM и ООО "Маллит" неосновательное обогащение в размере предоплаченных услуг технической поддержки ПО, которую ответчики в нарушение условий договора прекратили в марте 2022 года. По условиям соглашений, техподдержка, которую оказывала сама IBM, должна была действовать до 31 декабря 2023 года. Однако, как пояснил истец, она была прекращена в одностороннем порядке, в связи с чем "Транснефть" потребовала вернуть неотработанный аванс. Истец в суде уточнил, что непосредственно у "Транснефти" был договор с ООО "Маллит", партнером IBM, у "Маллита" - договор с дистрибьютором ООО "Монт", а у "Монта" - с ирландской "дочкой" IBM. Сначала "Маллит" и "Монт" были привлечены к делу в статусе третьих лиц, а иск был предъявлен только к IBM. Впоследствии суд по ходатайству истца привлек в качестве соответчика IBM Ireland Product Distribution Ltd и перевел в статус еще одного соответчика "Маллит". Представитель "Маллита" заявил в суде первой инстанции о пропуске трехлетнего срока исковой давности, так как о нарушении его своих прав истцу стало известно в марте 2022 года, а исковые требования к российской компании он предъявил только в мае этого года. Кроме того, российский ответчик заявил, что он не прекращал техподдержку, потому что никогда ее не оказывал, а свои обязательства по передаче сертификатов исполнил. В итоге суд отклонил требования к ответчику IBM Ireland Product Distribution Ltd, а всю сумму иска решил взыскать солидарно с IBM и "Маллита". Российская компания обжаловала решение, и апелляционная инстанция ее жалобу удовлетворила, согласившись с пропуском срока исковой давности. IBM апелляцию не подавала. "Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - этот иск к IBM. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
