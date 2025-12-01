Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.12.2025 В Японии заявили о готовности договариваться о Курилах
В Японии заявили о готовности договариваться о Курилах
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Японское правительство готово к решению вопроса о принадлежности южной части Курильских островов и стремится заключить мирное соглашение с Россией, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с мэром города Нэмуро. "Отношения между Россией и Японией переживают сложные времена &lt;…&gt;, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности "четырех северных островов" и заключение мирного договора", — сказал он.Отношения между Россией и Японией долгое время осложняются отсутствием мирного соглашения. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва выразила готовность рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, однако судьба Кунашира и Итурупа в документе не упоминалась. СССР надеялся, что данная декларация завершит спор, однако для Японии это было только частью решения проблемы, и она продолжила претендовать на все острова. Последующие переговоры не принесли результатов, и мирное соглашение по итогам Второй мировой войны так и не было подписано. Считается, что серьёзное противодействие оказывали Соединенные Штаты, которые угрожали, что, если Япония согласится на передачу только двух из четырех островов, это затруднит процесс возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Российская позиция заключается в том, что острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению.
19:37 01.12.2025
 
В Японии заявили о готовности договариваться о Курилах

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Японское правительство готово к решению вопроса о принадлежности южной части Курильских островов и стремится заключить мирное соглашение с Россией, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с мэром города Нэмуро.
"Отношения между Россией и Японией переживают сложные времена <…>, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности "четырех северных островов" и заключение мирного договора", — сказал он.
Отношения между Россией и Японией долгое время осложняются отсутствием мирного соглашения. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва выразила готовность рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, однако судьба Кунашира и Итурупа в документе не упоминалась. СССР надеялся, что данная декларация завершит спор, однако для Японии это было только частью решения проблемы, и она продолжила претендовать на все острова.
Последующие переговоры не принесли результатов, и мирное соглашение по итогам Второй мировой войны так и не было подписано. Считается, что серьёзное противодействие оказывали Соединенные Штаты, которые угрожали, что, если Япония согласится на передачу только двух из четырех островов, это затруднит процесс возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Российская позиция заключается в том, что острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению.
