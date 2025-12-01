Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,95 рубля - 01.12.2025
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,95 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,95 рубля - 01.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,95 рубля
Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T19:04+0300
2025-12-01T19:04+0300
китайский юань
рынок
торги
акции
мосбиржа
юань
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 10,95 рубля.
рынок, торги, акции, мосбиржа, юань
Китайский юань, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, юань
19:04 01.12.2025
 
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,95 рубля

Курс юаня расчетами "завтра" за день торгов вырос на три копейки, до 10,95 рубля

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 10,95 рубля.
Китайский юаньРынокТоргиАкцииМосбиржаюань
 
 
