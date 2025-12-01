Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865104662.html
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T19:30+0300
2025-12-01T19:30+0300
спецоперация на украине
черное море
запад
владимир зеленский
новороссийск
мария захарова
всу
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, украинские войска взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация служит только одной цели — затормозить мирный процесс", — написал он.В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. ​
https://1prime.ru/20251201/tramp-865100751.html
https://1prime.ru/20251201/tramp-865100395.html
черное море
запад
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черное море, запад, владимир зеленский, новороссийск, мария захарова, всу, мид
Спецоперация на Украине, Черное море, ЗАПАД, Владимир Зеленский, НОВОРОССИЙСК, Мария Захарова, ВСУ, МИД
19:30 01.12.2025
 
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

Кошкович: пока ВСУ атакуют танкеры в Турции, положение Зеленского только ухудшается

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, украинские войска взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация служит только одной цели — затормозить мирный процесс", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ узнали о панике в Киеве из-за Трампа
17:21
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. ​
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
17:05
 
Спецоперация на УкраинеЧерное мореЗАПАДВладимир ЗеленскийНОВОРОССИЙСКМария ЗахароваВСУМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала