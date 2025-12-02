https://1prime.ru/20251202/audi-865120073.html
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака - 02.12.2025, ПРАЙМ
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака
Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:49+0300
2025-12-02T09:49+0300
2025-12-02T10:10+0300
экономика
бизнес
россия
германия
европа
китай
audi
роспатент
volkswagen
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/80591/69/805916948_0:40:3501:2009_1920x0_80_0_0_ce065fb4a6288937d69153dfa7e91fcc.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно данным ведомства, компания получила права на знаки "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".Решение о регистрации было принято в ноябре 2025 года. Под данными товарными знаки Audi может проводить и продавать в России транспортные средства, а также запчасти к ним.Кроме того, в июле компания также подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых логотип с кольцами и товарный знак на кириллице "Ауди".Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
https://1prime.ru/20251113/audi--864494571.html
германия
европа
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80591/69/805916948_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_5cc7e3231c4a24aa6b9f579a601c6a5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, германия, европа, китай, audi, роспатент, volkswagen, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Audi, Роспатент, Volkswagen, Авто
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака
Ушедшая из России Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака