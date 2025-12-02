Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно данным ведомства, компания получила права на знаки "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".Решение о регистрации было принято в ноябре 2025 года. Под данными товарными знаки Audi может проводить и продавать в России транспортные средства, а также запчасти к ним.Кроме того, в июле компания также подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых логотип с кольцами и товарный знак на кириллице "Ауди".Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
09:49 02.12.2025 (обновлено: 10:10 02.12.2025)
 
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака

Ушедшая из России Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭмблема Audi
Эмблема Audi. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным ведомства, компания получила права на знаки "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".
Решение о регистрации было принято в ноябре 2025 года. Под данными товарными знаки Audi может проводить и продавать в России транспортные средства, а также запчасти к ним.
Кроме того, в июле компания также подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых логотип с кольцами и товарный знак на кириллице "Ауди".
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯЕВРОПАКИТАЙAudiРоспатентVolkswagenАвто
 
 
