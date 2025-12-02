https://1prime.ru/20251202/audi-865120073.html

Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака

2025-12-02T09:49+0300

2025-12-02T09:49+0300

2025-12-02T10:10+0300

экономика

бизнес

россия

германия

европа

китай

audi

роспатент

volkswagen

авто

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно данным ведомства, компания получила права на знаки "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".Решение о регистрации было принято в ноябре 2025 года. Под данными товарными знаки Audi может проводить и продавать в России транспортные средства, а также запчасти к ним.Кроме того, в июле компания также подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых логотип с кольцами и товарный знак на кириллице "Ауди".Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.

бизнес, россия, германия, европа, китай, audi, роспатент, volkswagen, авто