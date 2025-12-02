Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.12.2025
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 02.12.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года составили порядка 120 тысяч машин, что примерно на 1,6% меньше, чем годом ранее,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:27+0300
2025-12-02T09:27+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года составили порядка 120 тысяч машин, что примерно на 1,6% меньше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Так, с 3 по 9 ноября в РФ было реализовано 28,2 тысячи новых легковых авто, с 10 по 16 ноября - 28,8 тысячи штук, с 17 по 23 ноября - 29,3 тысячи штук, а за минувшую неделю с 24 по 30 ноября - рекордные в этом месяце 33,6 тысячи штук. Таким образом, суммарно продажи за четыре полные недели месяца составили около 120 тысяч новых легковых машин против 121,9 тысячи единиц за ноябрь 2024 года. В сравнении с октябрем текущего года, когда было продано 165,7 тысячи новых легковушек, наблюдается снижение продаж на 27,6%. Также в ноябре впервые с момента начала продаж российская марка Tenet попала в топ-3 брендов по реализации за неделю (с 17 по 23 ноября), когда купили 2355 этих машин. А за последнюю неделю месяца две модели этой марки, Т7 и Т4, суммарно были проданы в еще большем количестве - 2580 штук.
09:27 02.12.2025
 
В России снизились продажи новых легковых автомобилей

"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре упали на 1,6%

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года составили порядка 120 тысяч машин, что примерно на 1,6% меньше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Так, с 3 по 9 ноября в РФ было реализовано 28,2 тысячи новых легковых авто, с 10 по 16 ноября - 28,8 тысячи штук, с 17 по 23 ноября - 29,3 тысячи штук, а за минувшую неделю с 24 по 30 ноября - рекордные в этом месяце 33,6 тысячи штук.
Таким образом, суммарно продажи за четыре полные недели месяца составили около 120 тысяч новых легковых машин против 121,9 тысячи единиц за ноябрь 2024 года.
В сравнении с октябрем текущего года, когда было продано 165,7 тысячи новых легковушек, наблюдается снижение продаж на 27,6%.
Также в ноябре впервые с момента начала продаж российская марка Tenet попала в топ-3 брендов по реализации за неделю (с 17 по 23 ноября), когда купили 2355 этих машин. А за последнюю неделю месяца две модели этой марки, Т7 и Т4, суммарно были проданы в еще большем количестве - 2580 штук.
