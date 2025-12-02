https://1prime.ru/20251202/avtostat-865119591.html

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 02.12.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года составили порядка 120 тысяч машин, что примерно на 1,6% меньше, чем годом ранее,... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T09:27+0300

2025-12-02T09:27+0300

2025-12-02T09:27+0300

экономика

бизнес

рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года составили порядка 120 тысяч машин, что примерно на 1,6% меньше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Так, с 3 по 9 ноября в РФ было реализовано 28,2 тысячи новых легковых авто, с 10 по 16 ноября - 28,8 тысячи штук, с 17 по 23 ноября - 29,3 тысячи штук, а за минувшую неделю с 24 по 30 ноября - рекордные в этом месяце 33,6 тысячи штук. Таким образом, суммарно продажи за четыре полные недели месяца составили около 120 тысяч новых легковых машин против 121,9 тысячи единиц за ноябрь 2024 года. В сравнении с октябрем текущего года, когда было продано 165,7 тысячи новых легковушек, наблюдается снижение продаж на 27,6%. Также в ноябре впервые с момента начала продаж российская марка Tenet попала в топ-3 брендов по реализации за неделю (с 17 по 23 ноября), когда купили 2355 этих машин. А за последнюю неделю месяца две модели этой марки, Т7 и Т4, суммарно были проданы в еще большем количестве - 2580 штук.

https://1prime.ru/20251201/rosakkreditatsija-865081953.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, авто