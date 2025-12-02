https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865143440.html

Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник вечером на сохраняющихся опасениях переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 59,27 доллара. Инвесторы оценивают ситуацию на нефтяном рынке. С одной стороны, поддержку ценам на сырье оказывает геополитическая напряженность, которая создает опасения относительно поставок нефти. В то же время аналитики прогнозируют сохранение переизбытка предложения в ближайшее время. "Нефтяной рынок поддерживается новой геополитической премией и опасениями относительно поставок. Однако в ближайшие кварталы по-прежнему существует вероятность переизбытка предложения", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За неделю по 21 ноября выросли на 2,8 миллиона баррелей – до 426,9 миллиона.

