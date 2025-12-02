Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865143440.html
Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья
Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья - 02.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья
Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник вечером на сохраняющихся опасениях переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T21:01+0300
2025-12-02T21:01+0300
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник вечером на сохраняющихся опасениях переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 59,27 доллара. Инвесторы оценивают ситуацию на нефтяном рынке. С одной стороны, поддержку ценам на сырье оказывает геополитическая напряженность, которая создает опасения относительно поставок нефти. В то же время аналитики прогнозируют сохранение переизбытка предложения в ближайшее время. "Нефтяной рынок поддерживается новой геополитической премией и опасениями относительно поставок. Однако в ближайшие кварталы по-прежнему существует вероятность переизбытка предложения", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За неделю по 21 ноября выросли на 2,8 миллиона баррелей – до 426,9 миллиона.
https://1prime.ru/20251201/gazprom-865105434.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Нефть, Рынок, США
21:01 02.12.2025
 
Нефть дешевеет на опасениях переизбытка сырья

Нефть слабо дешевеет на опасениях переизбытка предложения на рынке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник вечером на сохраняющихся опасениях переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 59,27 доллара.
Инвесторы оценивают ситуацию на нефтяном рынке. С одной стороны, поддержку ценам на сырье оказывает геополитическая напряженность, которая создает опасения относительно поставок нефти. В то же время аналитики прогнозируют сохранение переизбытка предложения в ближайшее время.
"Нефтяной рынок поддерживается новой геополитической премией и опасениями относительно поставок. Однако в ближайшие кварталы по-прежнему существует вероятность переизбытка предложения", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За неделю по 21 ноября выросли на 2,8 миллиона баррелей – до 426,9 миллиона.
Стенд компании Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки на биржевые облигации
Вчера, 20:22
 
НефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала