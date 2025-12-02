https://1prime.ru/20251202/ekspert-865109135.html

Эксперт оценил шансы Европы на прекращение конфликта с Россией

Эксперт оценил шансы Европы на прекращение конфликта с Россией - 02.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы Европы на прекращение конфликта с Россией

Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T00:24+0300

2025-12-02T00:24+0300

2025-12-02T00:24+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

украина

сша

владимир путин

дмитрий песков

стив уиткофф

валдай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865109135.jpg?1764624251

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри самой Европы, которой не удалось нанести поражение РФ, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Их (Европы - ред.) позиция недопущения мира остается. Но дело тут не в Украине - им совершенно уже на Украину глубоко наплевать. Вопрос в их собственной устойчивости, потому что слишком большая ставка сделана на противостояние с Россией и поддержку Украины. Если конфликт прекратится, а Россия не потерпит поражения, то тогда возникает огромное количество вопросов внутри Евросоюза о том, что это было", - сказал Лукьянов в интервью газете "Аргументы и факты". Он подчеркнул, что у Европы нет политического, финансового и военного ресурса для поддержки Украины, она не сможет продолжать борьбу без США. "В США при (президенте США Дональде - ред.) Трампе поддержка Киева деградировала до простого тезиса: "Ничего личного, просто деньги". Хотите поддерживать? Вперед, но без нас. Оружие надо? Купите. А поскольку покупать-то не на что, Европа оказалась перед развилкой, когда потребности Украины увеличиваются, а возможности Европы сокращаются. Что делать, никто не знает. Поэтому в их объективных интересах затягивать конфликт как можно дольше, рассчитывая на какое-нибудь чудо", - заключил эксперт. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

рф

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, стив уиткофф, валдай, ес, совбез