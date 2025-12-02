https://1prime.ru/20251202/ekspert-865113820.html
Эксперт оценил перспективы переговоров Москвы и Вашингтона
Эксперт оценил перспективы переговоров Москвы и Вашингтона - 02.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы переговоров Москвы и Вашингтона
Успех переговоров Москвы и Вашингтона может не означать прекращения конфронтации России и Запада, поскольку мир проходит период политической трансформации, а... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T06:02+0300
2025-12-02T06:02+0300
2025-12-02T06:02+0300
россия
экономика
общество
москва
вашингтон
сша
владимир путин
дмитрий песков
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865113820.jpg?1764644566
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Успех переговоров Москвы и Вашингтона может не означать прекращения конфронтации России и Запада, поскольку мир проходит период политической трансформации, а европейские страны остаются враждебными к России, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Есть ряд факторов, которые остаются структурными и не зависят от людей. Это международная трансформация, разбалансировка международной системы, в условиях которой высока вероятность конфликтов. Второй фактор - это абсолютно милитаристский настрой Европы, неконструктивные позиции европейских стран, которые загнали себя в угол и у которых никакого "плана Б" нет, их единственный план - это конфронтация с Россией", - сказал Сокольщик.
Эти факторы, подчеркнул эксперт, будут влиять в том числе и на украинский конфликт, и они могут влиять на то, что Украина долгое время будет оставаться источником нестабильности.
"Кроме того, играет роль поляризация в США. Сейчас мы договорились с республиканцами, но затем может прийти демократическая администрация, и все договоренности кончатся. Так что договоренности между Москвой и Вашингтоном сейчас - это промежуточный этап", - резюмировал Сокольщик.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.
москва
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, вашингтон, сша, владимир путин, дмитрий песков, вшэ
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, ВАШИНГТОН, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВШЭ
Эксперт оценил перспективы переговоров Москвы и Вашингтона
Эксперт Сокольщик: переговоры с США не означают прекращения конфронтации России и Запада
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Успех переговоров Москвы и Вашингтона может не означать прекращения конфронтации России и Запада, поскольку мир проходит период политической трансформации, а европейские страны остаются враждебными к России, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Есть ряд факторов, которые остаются структурными и не зависят от людей. Это международная трансформация, разбалансировка международной системы, в условиях которой высока вероятность конфликтов. Второй фактор - это абсолютно милитаристский настрой Европы, неконструктивные позиции европейских стран, которые загнали себя в угол и у которых никакого "плана Б" нет, их единственный план - это конфронтация с Россией", - сказал Сокольщик.
Эти факторы, подчеркнул эксперт, будут влиять в том числе и на украинский конфликт, и они могут влиять на то, что Украина долгое время будет оставаться источником нестабильности.
"Кроме того, играет роль поляризация в США. Сейчас мы договорились с республиканцами, но затем может прийти демократическая администрация, и все договоренности кончатся. Так что договоренности между Москвой и Вашингтоном сейчас - это промежуточный этап", - резюмировал Сокольщик.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.