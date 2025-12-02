Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kia зарегистрировала товарный знак в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/kia--865122465.html
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Kia зарегистрировала товарный знак в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T10:58+0300
2025-12-02T10:58+0300
экономика
бизнес
россия
рф
роспатент
kia
audi
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_595182413c6d762f3ace4fad4cc41eab.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Ранее ушедший из РФ немецкий автопроизводитель Audi, согласно данным Роспатента, смог зарегистрировать четыре товарных знака в стране. Согласно данным ведомства, решение о регистрации товарного знака "KIA Проверено. С пробегом" было принято в декабре 2025 года. Под этим знаком компания может проектировать комплектующие для автомобилей. Документ будет действовать до 2034 года. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
https://1prime.ru/20251202/audi-865120073.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_45d178db152f96f2f0be940ee52aa950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, роспатент, kia, audi, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роспатент, Kia, Audi, Авто
10:58 02.12.2025
 
Kia зарегистрировала товарный знак в России

Kia зарегистрировала в России новый товарный знак для комплектующих

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Логотип Kia . Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Ранее ушедший из РФ немецкий автопроизводитель Audi, согласно данным Роспатента, смог зарегистрировать четыре товарных знака в стране.
Согласно данным ведомства, решение о регистрации товарного знака "KIA Проверено. С пробегом" было принято в декабре 2025 года. Под этим знаком компания может проектировать комплектующие для автомобилей. Документ будет действовать до 2034 года.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
Эмблема Audi - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака
09:49
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФРоспатентKiaAudiАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала