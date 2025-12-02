https://1prime.ru/20251202/kia--865122465.html

Kia зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Ранее ушедший из РФ немецкий автопроизводитель Audi, согласно данным Роспатента, смог зарегистрировать четыре товарных знака в стране. Согласно данным ведомства, решение о регистрации товарного знака "KIA Проверено. С пробегом" было принято в декабре 2025 года. Под этим знаком компания может проектировать комплектующие для автомобилей. Документ будет действовать до 2034 года. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.

