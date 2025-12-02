https://1prime.ru/20251202/kiev-865112665.html
США после встречи Путина и Уиткоффа нужно будет продолжать давить на Киев - эксперт
США после встречи Путина и Уиткоффа нужно будет продолжать давить на Киев - эксперт - 02.12.2025, ПРАЙМ
США после встречи Путина и Уиткоффа нужно будет продолжать давить на Киев - эксперт
После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T04:01+0300
2025-12-02T04:01+0300
2025-12-02T04:01+0300
общество
киев
вашингтон
сша
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865112665.jpg?1764637313
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, а далее можно думать о планировании встречи лидеров России и США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше, безусловно, это встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится", - считает Сокольщик.
Эксперт считает, что Киеву в данном случае придется согласиться на то, что решат американцы, поскольку Украина сейчас не является самостоятельной страной: у них нет ресурсов, деньги могут скоро кончиться, а фронт "посыпется", если США отключат военные спутники.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.
киев
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киев, вашингтон, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, вшэ
Общество , Киев, ВАШИНГТОН, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ВШЭ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. После встречи российского президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа у Вашингтона будет "домашняя работа" сдержать Киев, а далее можно думать о планировании встречи лидеров России и США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше, безусловно, это встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится", - считает Сокольщик.
Эксперт считает, что Киеву в данном случае придется согласиться на то, что решат американцы, поскольку Украина сейчас не является самостоятельной страной: у них нет ресурсов, деньги могут скоро кончиться, а фронт "посыпется", если США отключат военные спутники.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.