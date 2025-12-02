Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку - 02.12.2025
https://1prime.ru/20251202/kostin-865126737.html
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку - 02.12.2025, ПРАЙМ
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает сильных колебаний на фондовом рынке России на фоне обсуждений предлагаемого США плана мирного урегулирования... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:43+0300
2025-12-02T13:43+0300
экономика
рф
сша
киев
андрей костин
владимир путин
дмитрий песков
втб
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/83719/01/837190180_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_67ec28c78f2ec8416ae4a9ceb67dd36c.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает сильных колебаний на фондовом рынке России на фоне обсуждений предлагаемого США плана мирного урегулирования украинского конфликта, но в случае достижения договоренностей рынок "прыгнет в разы". "Я пока смотрю на этот процесс, и не думаю, что сегодня, либо завтра сразу удастся договориться по всем пунктам, бог его знает. ... Но пока мы все-таки исходим из такого спокойного сценария, пока не закладываем серьезный скачок цен на фондовом рынке, и пока исходим из ситуации как она есть", - сказал Костин журналистам в рамках форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос о влиянии обсуждений мирного плана Трампа на фондовый рынок и стратегию ВТБ на рынке ценных бумаг. "Конечно, договоренности, если они будут достигнуты, конечно, рынок прыгнет сразу в разы, я считаю", - добавил он. Костин также отметил, что вопрос заключения мирного договора непростой. "Рынок каждый день учитывает то одно, то второе. Но все это пока в пределах процента, там, менее процента. Поэтому я думаю, что рынок не уверен", - объяснил он. По мнению главы ВТБ, для этой неуверенности есть основания. Хоть американский план и вселил во всех надежду, но если позиция украинской администрации и европейских стран серьезно повлияет на первоначальный план, и из него будут изъяты принципиальные для России пункты, то, наверное, договориться будет довольно сложно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф, сша, киев, андрей костин, владимир путин, дмитрий песков, втб, совбез
Экономика, РФ, США, Киев, Андрей Костин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВТБ, Совбез
13:43 02.12.2025
 
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку

Костин: фондовый рынок прыгнет в разы в случае урегулирования на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает сильных колебаний на фондовом рынке России на фоне обсуждений предлагаемого США плана мирного урегулирования украинского конфликта, но в случае достижения договоренностей рынок "прыгнет в разы".
"Я пока смотрю на этот процесс, и не думаю, что сегодня, либо завтра сразу удастся договориться по всем пунктам, бог его знает. ... Но пока мы все-таки исходим из такого спокойного сценария, пока не закладываем серьезный скачок цен на фондовом рынке, и пока исходим из ситуации как она есть", - сказал Костин журналистам в рамках форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос о влиянии обсуждений мирного плана Трампа на фондовый рынок и стратегию ВТБ на рынке ценных бумаг.
"Конечно, договоренности, если они будут достигнуты, конечно, рынок прыгнет сразу в разы, я считаю", - добавил он.
Костин также отметил, что вопрос заключения мирного договора непростой. "Рынок каждый день учитывает то одно, то второе. Но все это пока в пределах процента, там, менее процента. Поэтому я думаю, что рынок не уверен", - объяснил он.
По мнению главы ВТБ, для этой неуверенности есть основания. Хоть американский план и вселил во всех надежду, но если позиция украинской администрации и европейских стран серьезно повлияет на первоначальный план, и из него будут изъяты принципиальные для России пункты, то, наверное, договориться будет довольно сложно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
ЭкономикаРФСШАКиевАндрей КостинВладимир ПутинДмитрий ПесковВТБСовбез
 
 
