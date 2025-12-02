https://1prime.ru/20251202/kostin-865126737.html
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку - 02.12.2025, ПРАЙМ
Костин дал прогноз по российскому фондовому рынку
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает сильных колебаний на фондовом рынке России на фоне обсуждений предлагаемого США плана мирного урегулирования
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает сильных колебаний на фондовом рынке России на фоне обсуждений предлагаемого США плана мирного урегулирования украинского конфликта, но в случае достижения договоренностей рынок "прыгнет в разы". "Я пока смотрю на этот процесс, и не думаю, что сегодня, либо завтра сразу удастся договориться по всем пунктам, бог его знает. ... Но пока мы все-таки исходим из такого спокойного сценария, пока не закладываем серьезный скачок цен на фондовом рынке, и пока исходим из ситуации как она есть", - сказал Костин журналистам в рамках форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос о влиянии обсуждений мирного плана Трампа на фондовый рынок и стратегию ВТБ на рынке ценных бумаг. "Конечно, договоренности, если они будут достигнуты, конечно, рынок прыгнет сразу в разы, я считаю", - добавил он. Костин также отметил, что вопрос заключения мирного договора непростой. "Рынок каждый день учитывает то одно, то второе. Но все это пока в пределах процента, там, менее процента. Поэтому я думаю, что рынок не уверен", - объяснил он. По мнению главы ВТБ, для этой неуверенности есть основания. Хоть американский план и вселил во всех надежду, но если позиция украинской администрации и европейских стран серьезно повлияет на первоначальный план, и из него будут изъяты принципиальные для России пункты, то, наверное, договориться будет довольно сложно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
сша
киев
Костин назвал причины укрепления курса рубля