Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи платформы Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её высказывания о "решении проблемы принадлежности" южной гряды Курильских островов. "Нет ни единого шанса на возврат северных территорий. Не в этой жизни. Япония так старательно настраивала Российскую Федерацию против себя, что решить вопрос уже не получится", — предложил первый читатель."Опять разговоры на публику. Санаэ Такаити просто пытается привлечь внимание СМИ своей якобы решимостью. Ничего она не добьется. Наш новый премьер не способна противостоять Владимиру Путину", — отметил другой комментатор."Зачем тратить силы на то, что невозможно сделать? Россия со стопроцентной вероятностью не отдаст нам острова", — высказался третий пользователь."Не стоит ожидать многого от Санаэ Такаити. Я уже представляю, как ее необдуманные действия негативным образом сказываются на дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Не стоит злить Москву, нашим бюрократам туда еще ехать извиняться", — подытожили читатели.Отсутствие мирного договора долгие годы бросает тень на отношения между Россией и Японией. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Советский Союз согласился рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии при условии заключения мирного соглашения, однако вопрос о Кунашире и Итурупе не был затронут. СССР полагал, что декларация урегулирует конфликт, тогда как Япония считала её лишь частью решения и продолжала претендовать на все острова. Последующие переговоры не увенчались успехом, и мирный договор, который должен был быть подписан по завершении Второй мировой войны, так и остался на бумаге. Есть мнение, что США активно противодействовали достижению соглашения, угрожая тем, что если Япония примет только два острова из четырёх, это негативно повлияет на возвращение Окинавы под её контроль (Окинава вернулась под японский суверенитет в 1972 году). Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

