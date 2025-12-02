Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/kurily-865138595.html
Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах
Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах - 02.12.2025, ПРАЙМ
Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах
Пользователи платформы Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её высказывания о "решении проблемы принадлежности" южной... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:49+0300
2025-12-02T17:49+0300
япония
владимир путин
курильские острова
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864692927_0:237:3065:1961_1920x0_80_0_0_ab05a1cd11c7f9e84d113bde527b74e2.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи платформы Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её высказывания о "решении проблемы принадлежности" южной гряды Курильских островов. "Нет ни единого шанса на возврат северных территорий. Не в этой жизни. Япония так старательно настраивала Российскую Федерацию против себя, что решить вопрос уже не получится", — предложил первый читатель."Опять разговоры на публику. Санаэ Такаити просто пытается привлечь внимание СМИ своей якобы решимостью. Ничего она не добьется. Наш новый премьер не способна противостоять Владимиру Путину", — отметил другой комментатор."Зачем тратить силы на то, что невозможно сделать? Россия со стопроцентной вероятностью не отдаст нам острова", — высказался третий пользователь."Не стоит ожидать многого от Санаэ Такаити. Я уже представляю, как ее необдуманные действия негативным образом сказываются на дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Не стоит злить Москву, нашим бюрократам туда еще ехать извиняться", — подытожили читатели.Отсутствие мирного договора долгие годы бросает тень на отношения между Россией и Японией. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Советский Союз согласился рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии при условии заключения мирного соглашения, однако вопрос о Кунашире и Итурупе не был затронут. СССР полагал, что декларация урегулирует конфликт, тогда как Япония считала её лишь частью решения и продолжала претендовать на все острова. Последующие переговоры не увенчались успехом, и мирный договор, который должен был быть подписан по завершении Второй мировой войны, так и остался на бумаге. Есть мнение, что США активно противодействовали достижению соглашения, угрожая тем, что если Япония примет только два острова из четырёх, это негативно повлияет на возвращение Окинавы под её контроль (Окинава вернулась под японский суверенитет в 1972 году). Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251201/yaponiya-865104982.html
https://1prime.ru/20251201/investitsii-865106874.html
https://1prime.ru/20251125/iena-864932188.html
япония
курильские острова
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864692927_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_d62a162feb0fbd9cf2d4bf070c3f7585.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, владимир путин, курильские острова, москва
ЯПОНИЯ, Владимир Путин, Курильские острова, МОСКВА
17:49 02.12.2025
 

Японцы раскритиковали своего премьера из-за слов о Курильских островах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи платформы Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её высказывания о "решении проблемы принадлежности" южной гряды Курильских островов.
"Нет ни единого шанса на возврат северных территорий. Не в этой жизни. Япония так старательно настраивала Российскую Федерацию против себя, что решить вопрос уже не получится", — предложил первый читатель.
Курильские острова - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
В Японии заявили о готовности договариваться о Курилах
Вчера, 19:37
"Опять разговоры на публику. Санаэ Такаити просто пытается привлечь внимание СМИ своей якобы решимостью. Ничего она не добьется. Наш новый премьер не способна противостоять Владимиру Путину", — отметил другой комментатор.
"Зачем тратить силы на то, что невозможно сделать? Россия со стопроцентной вероятностью не отдаст нам острова", — высказался третий пользователь.
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Nippon Steel не меняет планов по инвестициям в U.S. Steel
Вчера, 20:50
"Не стоит ожидать многого от Санаэ Такаити. Я уже представляю, как ее необдуманные действия негативным образом сказываются на дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Не стоит злить Москву, нашим бюрократам туда еще ехать извиняться", — подытожили читатели.
Отсутствие мирного договора долгие годы бросает тень на отношения между Россией и Японией. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Советский Союз согласился рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии при условии заключения мирного соглашения, однако вопрос о Кунашире и Итурупе не был затронут. СССР полагал, что декларация урегулирует конфликт, тогда как Япония считала её лишь частью решения и продолжала претендовать на все острова.
Последующие переговоры не увенчались успехом, и мирный договор, который должен был быть подписан по завершении Второй мировой войны, так и остался на бумаге. Есть мнение, что США активно противодействовали достижению соглашения, угрожая тем, что если Япония примет только два острова из четырёх, это негативно повлияет на возвращение Окинавы под её контроль (Окинава вернулась под японский суверенитет в 1972 году). Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению.
Иена
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов
25 ноября, 18:49
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЯПОНИЯВладимир ПутинКурильские островаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала