Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли на 7 процентов
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли на 7 процентов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли на 7 процентов
Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T14:37+0300
2025-12-02T14:38+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении министерства. "При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 738 524 штук (-2% относительно аналогичного периода 2024 года – 754 284 штук)", - отмечается в отчете по рынку транспортных средств в январе-ноябре текущего года. Также отмечается, что доля российской техники по итогам января-ноября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55%, а в ноябре достигла 57%.
14:37 02.12.2025 (обновлено: 14:38 02.12.2025)
 
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли на 7 процентов

Минпромторг: продажи автомобилей, произведенных в России, выросли на 7%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении министерства.
"При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 738 524 штук (-2% относительно аналогичного периода 2024 года – 754 284 штук)", - отмечается в отчете по рынку транспортных средств в январе-ноябре текущего года.
Также отмечается, что доля российской техники по итогам января-ноября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55%, а в ноябре достигла 57%.
