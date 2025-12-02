https://1prime.ru/20251202/neft--865129666.html

Нефть дешевеет на фоне геополитической ситуации

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на фоне геополитической ситуации и по итогам встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.38 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,35% к уровню предыдущего закрытия - до 62,96 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 59,18 доллара. "Нефтяной рынок поддерживается новыми геополитическими выгодами и опасениями по поводу поставок", заявил агентству Рейтер главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен. Аналитик добавил, что при этом сохраняется вероятность переизбытка предложения в ближайшие кварталы. Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы. В минувшее воскресенье главы всех делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие квоты до конца 2026 года. Кроме того, восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, ОАЭ, Алжир и Оман - подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года: предельный уровень добычи в январе-марте останется на уровне декабря 2025 года.

