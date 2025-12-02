https://1prime.ru/20251202/ostanovka-865108850.html

Остановка единственного НПЗ в Сербии ожидается во вторник

Остановка единственного НПЗ в Сербии ожидается во вторник - 02.12.2025, ПРАЙМ

Остановка единственного НПЗ в Сербии ожидается во вторник

Остановка единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, вступившими в силу 9 октября, ожидается во... | 02.12.2025, ПРАЙМ

БЕЛГРАД, 2 дек - ПРАЙМ. Остановка единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, вступившими в силу 9 октября, ожидается во вторник, руководство страны в первой половине дня проведет во главе с президентом Александром Вучичем заседание по необходимым мерам. Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда, Панчево, продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня. ОЖИДАНИЯ ОТ США Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену". В воскресенье он сказал, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении NIS. "Нет никаких новостей, не верю, что они появятся. Тяжелый период перед нами, но мы готовимся. Завтра (2 декабря - ред.) в 10.30 (12.30 мск) у нас большое заседание, мы до того момента должны подготовить все шаги. Потом всех вас оповестим", - объявил Вучич журналистам в понедельник. Ранее он несколько раз говорил, что "не понимает, что сейчас делают американцы", и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента, он связал жесткую позицию американских властей с неясной перспективой переговоров по конфликту на Украине. Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. ВОЗМОЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ Вучич сообщил в минувшую субботу, что премьер Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным 28 ноября пообещал помочь энергетической безопасности Сербии. По итогам переговоров вице-премьер РФ Александр Новак, который в них участвовал, сказал, что возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на встрече. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 26 ноября провел переговоры в Белграде с главой минэнерго Дубравкой Джедович-Ханданович. Он сообщил, что венгерская компания MOL вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Сербию в 2025 году на фоне санкций США против NIS и готова увеличить их в 2,5 раза. Он также подчеркнул, что необходимо как можно скорее построить нефтепровод от Венгрии к Сербии для ее подключения к поставкам сырья из "Дружбы". Вучич неоднократно называл также "арабских друзей" среди возможных покупателей контрольного пакета компании. По данным сербских СМИ, это может быть Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), принадлежащая Абу-Даби. Структуры президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна годами развивают несколько инвестиционных проектов в Сербии. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Президент Сербии 25 ноября подчеркнул, что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" и прежде всего остановка НПЗ грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности страны, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты. Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к NIS, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля. По данным президента Вучича, NIS уже начала расходовать свои резервы, большую часть израсходует между 28 ноября и 1 декабря. Резервы компании составляли к концу ноября 55 тысяч тонн дизеля и 50 тысяч тонн бензина, государственные запасы - 185 тысячи тонн дизеля и 19 тысяч тонн бензина. По его словам, официальный Белград также договорился о покупке 35 тысяч тонн евродизеля и 5,3 тысячи тонн керосина в декабре и оплатил. Дополнительно заключен договор на 38 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизеля, которые поступят в декабре-январе. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. "Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.

