https://1prime.ru/20251202/parizh-865110156.html
СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине
СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине
Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:21+0300
2025-12-02T01:21+0300
2025-12-02T01:21+0300
экономика
россия
общество
рф
сша
киев
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110156.jpg?1764627707
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
"Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей", - заявили в посольстве РФ во Франции.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сша, киев, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, совбез, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Киев, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Совбез, ВС РФ
СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине
"Известия": Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
"Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей", - заявили в посольстве РФ во Франции.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.