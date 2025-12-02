https://1prime.ru/20251202/parizh-865110156.html

СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине

СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Париж не оставляет попыток торпедировать урегулирование на Украине

Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T01:21+0300

2025-12-02T01:21+0300

2025-12-02T01:21+0300

экономика

россия

общество

рф

сша

киев

владимир путин

эммануэль макрон

владимир зеленский

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110156.jpg?1764627707

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня. "Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей", - заявили в посольстве РФ во Франции. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

рф

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, киев, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, совбез, вс рф