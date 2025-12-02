https://1prime.ru/20251202/peskov-865124034.html
Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявил Песков
2025-12-02T11:55+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Россия продолжает оставаться важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безопасность в сфере энергетики: Россия продолжает быть очень важным поставщиком энергоресурсов в Индию по конкурентноспособным ценам, и у нас нет сомнений, что этот обмен приносит большую пользу Индии и в то же время взаимную выгоду", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
