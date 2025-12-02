Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - 02.12.2025
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - 02.12.2025, ПРАЙМ
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T14:30+0300
2025-12-02T14:30+0300
бизнес, россия, рф, porsche, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Porsche, Авто
14:30 02.12.2025
 
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя

В Porsche сообщили о росте числа обращений владельцев автомобилей в России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Porsche
Автомобиль Porsche - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Автомобиль Porsche. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф", владельцы автомобилей Porsche с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник.
"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании.
Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.
"О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).
Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
