https://1prime.ru/20251202/porsche--865128485.html
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - 02.12.2025, ПРАЙМ
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T14:30+0300
2025-12-02T14:30+0300
2025-12-02T14:30+0300
бизнес
россия
рф
porsche
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865128095_0:183:2997:1869_1920x0_80_0_0_208ad14f14d8801bfae6096539b54db3.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя. Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф", владельцы автомобилей Porsche с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. "ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании. Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей. "О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche. Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%). Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
https://1prime.ru/20251018/porsche-863661365.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865128095_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_0397fc10e723aec6fba6ed2718770608.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, porsche, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Porsche, Авто
Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
В Porsche сообщили о росте числа обращений владельцев автомобилей в России
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд
" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф", владельцы автомобилей Porsche
с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник.
"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении
компании.
Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.
"О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).
Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche