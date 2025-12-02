https://1prime.ru/20251202/porsche--865128485.html

Porsche отметил рост числа обращений из-за проблем с запуском двигателя

2025-12-02T14:30+0300

бизнес

россия

рф

porsche

авто

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя. Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф", владельцы автомобилей Porsche с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. "ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании. Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей. "О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche. Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%). Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.

рф

бизнес, россия, рф, porsche, авто